Ingresso gratuito al Mar di Ravenna martedì 2 giugno, per ammirare il Martirio di San Bartolomeo di Nicolò Rondinelli

Un 2 giugno all’insegna dell’arte ritrovata al MAR- Museo d’arte della città di Ravenna con le sue collezioni e l’esposizione della tavola Martirio di San Bartolomeo di Nicolò Rondinelli, presentata per la prima volta al pubblico. L’opera faceva parte della predella della Pala d’altare Madonna con il Bambino in trono fra i santi Nicola di Bari, Pietro, Bartolomeo, Agostino e tre angeli musicanti, oggi esposta alla Pinacoteca di Brera e originariamente proveniente dalla chiesa di San Domenico di Ravenna. Gli altri frammenti della predella sono conservati presso il Musée du Petit Palais di Avignone e il Philadelphia Museum of Art.

Per la Festa della Repubblica il museo è aperto dalle 14.00 alle 18.00, l’ingresso è gratuito e, nel rispetto dei protocolli sanitari, il percorso di visita alle collezioni è a senso unico e segue una linea retrospettiva che inizia dalla contemporaneità per risalire alle opere più antiche, nel rispetto di tutte le prescrizioni necessarie per consentire ai visitatori di svolgere le visite in sicurezza.