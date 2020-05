Russi. Dall’1 giugno 2020 riaprono aree verdi con giochi per bambini

Il comune di Russi informa che da lunedì 1 giugno 2020, nel pieno rispetto delle normative stabilite ai fini del contrasto all’emergenza Covid-19, saranno riaperti i giochi per i bimbi e le bimbe nei nostri parchi. In tutte le aree che saranno riaperte sarà affisso un cartello con le indicazioni da seguire per la corretta fruizione dell’area giochi, oltre a gel igienizzante per le mani, di cui è obbligatorio l’uso prima di toccare i giochi.

Sfortunatamente non sarà possibile riaprire tutte le aree, dal momento che i provvedimenti necessari alla pulizia degli stessi rende la riapertura molto onerosa. Il comune di Russi informa che, ciononostante, si è stabilito di escluderne un numero risibile, solo nelle aree dove vi è vicino un’altra area verde attrezzata.

Queste le aree dove sarà possibile giocare:

Russi

Parco Berlinguer

Parco Falcone Borsellino

Parco Città di Bopfinger

Parco Bondi (via Ungaretti)

Parco Masoni (via Don Minzoni)

Parco La Malfa

Parco Montanari (zona retrostante Conad)

Caduti dell’Aeronautica (via Gucci)

Parco Daolio (via Donizetti)

Villaggio Verde (via Sacco)

Parco di Via Benedetti

San Pancrazio

Area Dino Silvestroni

Parco di Via dell’Artigianato

Area Miserocchi

Godo

Area Lodovico Giardini

“Si raccomanda ai genitori il massimo rispetto delle regole a tutela dei piccoli e massima collaborazione nella fruizione delle aree nel pieno rispetto delle regole di distanziamento ormai note” si legge nella nota del comune di Russi.

In ultimo, l’Amministrazione ha comunicato che con variazione di bilancio approvata in seno al Consiglio Comunale del 25/05 scorso, è stato deliberato di investire nei giochi delle aree verdi di Russi la somma di Euro 38.000,00 per comprare giochi nuovi e riammodernare quelli presenti.