Dal 2 giugno riapre il Capanno Garibaldi nella piallassa Baiona di Ravenna. A comunicarlo è la Società Conservatrice Capanno Garibaldi, in un comunicato con cui informa inoltre che “la tradizionale ricorrenza del 2 giugno, Festa della Repubblica e anniversario della morte di Giuseppe Garibaldi è stata annullata in applicazione ai DCPM che sospendono le cerimonie per evitare assembramenti tra le persone per il contenimento del Covic-19. Pertanto il 2 GIUGNO il pubblico non sarà presente, ne invitato, alla cerimonia di deposizione delle corone al monumento di Garibaldi e alla lapide dei martiri risorgimentali che verrà effettuata in forma ”statica” senza pubblico, alla presenza di alcuni dirigenti delle associazioni che si richiamano ai valori risorgimentali”.

Ma il Capanno di Garibaldi dal 2 giugno torna ad essere visitabile: “il Capanno in questo periodo di quarantena è stato predominio dei volatili, garzette, gabbiani e fenicotteri che hanno riempito il vuoto lasciato dai visitatori. Ora il Capanno è di nuovo aperto, sul pennone sventola il tricolore e gli uccelli dovranno tornare a convivere con i visitatori che ci auguriamo possono tornare, sempre con le dovute protezioni per contrastare il virus e visitare questo luogo della memoria risorgimentale e ammirare il paesaggio naturale della valle e i suoi abitanti”.