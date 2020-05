Ravenna. Volontari Mistral all’Esp per verificare che tutti indossino la mascherina in maniera corretta

Da alcuni giorni i volontari dell’Associazione di protezione civile R.C. Mistral sono impegnati in un servizio di informazione rivolto ai cittadini, per chiarire eventuali dubbi sui comportamenti da tenere in questa delicata Fase 2. Il servizio vede i volontari operare sia nei parchi di Ravenna, su richiesta dell’Assessorato alla Protezione Civile, che nei mercati, in convenzione con la Polizia Locale, che e al Centro commerciale ‘Esp su richiesta della Direttrice del centro Franca Savoia.

Questa mattina, i volontari della Mistral, indossando la riconoscibile tenuta gialla, mascherine e guanti, erano all’ingresso del Centro commerciale Esp di Ravenna con il compito di verificare che i clienti in ingresso fossero muniti di mascherina e la indossassero in maniera corretta.

“La nostra presenza non è per contingentare ma per sollecitare e informare la cittadinanza” spiega Flavia Sansoni, Segretario generale della R.C. Mistarl. “Sono ancora molte le persone che sottovalutano l’importanza del dispositivo e in molti casi lo indossano senza coprire il naso, rendendo vana la protezione”.