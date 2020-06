All’Oriani di Faenza inaugura la mostra online “18AGEcovid”

Alle 12 in punto di mercoledì 3 giugno sarà inaugurata la mostra online ‘18AGEcovid’ dell’Istituto Tecnico “Oriani” di Faenza. Nasce nell’ambito della simulazione cooperativa ‘Find’, nell’ambito del Progetto SCOOP – Cooperiamo a Scuola, l’idea di una mostra virtuale dedicata ai ‘18 anni ai tempi del coronavirus’: proposta dalla classe 3B SIA (Sistemi informatici aziendali), con la collaborazione delle classi di Grafica multimediale 3A, 4A, 4B, 5A, la mostra è stata chiamata ‘18AGEcovid’ per dar voce alle libere interpretazioni di questo lungo periodo di quarantena.

Il progetto dell’Oriani, finalizzato a sviluppare e valorizzare competenze ed abilità sociali e organizzative dei ragazzi, stimolando ed evidenziando l’orientamento all’autoimprenditorialità, promuovendo la cultura e i valori della cooperazione, nasce come spazio virtuale attraverso la pubblicazione giornaliera sulle pagine Facebook ed Instagram aperte alla pubblicazione di elaborati fotografici, grafici e video realizzati dagli studenti in tempo di didattica a distanza, e così a sua volta suddivisa in quattro macro aree di interesse, a seconda del percorso di ricerca portato avanti dagli studenti e dalle studentesse.

Ad aprire il percorso sono i diari fotografici realizzati dalle classi 4B e 4A dell’indirizzo Grafico: nelle prime settimane di quarantena gli studenti, seguiti dalle insegnanti afferenti i Laboratori Tecnici Sara Colonna, Sabrina Siboni e Daniela Reciputi, si sono cimentati nella narrazione fotografica come se si trattasse di un diario di bordo settimanale.

Nessuno avrebbe immaginato che l’isolamento sarebbe durato così a lungo: così, nei primissimi giorni di quarantena, prima che le vite di tutti venissero riconsegnate ad una inedita quotidianità, hanno lasciato spazio alla riflessione, ripensando ritmi svincolati dal trantran delle sveglie, degli orari dei treni o dei bus, degli incontri e liberati dal frastuono insistente delle città.

Ne è venuto fuori un lavoro emozionante, in cui ognuno ha trovato modo per raccontarsi e per descrivere questo tempo: tempo per leggere, osservare, disegnare, ascoltare musica in un silenzio per tanti misterioso, o semplicemente per guardare il cielo e meditare. Meditare su quanto sarebbe triste la vita senza potersi incontrare, guardarsi negli occhi e abbracciare; o anche su quanto sia vitale lottare affinché le libertà primarie che danno senso e bellezza alla vita di ognuno siano sempre salvaguardate.

Si passa, quindi, alla sezione elaborata dagli studenti della 3A Graf “Diario di un tempo sospeso: la finestra sul mondo”, progetto fotografico seguito dall’insegnante Sonia Formica (Progettazione Multimediale). Il momento storico che stiamo vivendo costringe ognuno ad assumere una nuova condizione, quella di spettatori che, dall’interno delle proprie case, scruta l’esterno attraverso una finestra. La finestra ha la funzione di delimitare gli spazi. Si può attraversare anche solo con la vista, con il pensiero e rappresenta un’unione di contrari: è varco e barriera, illusione di libertà e coscienza di prigionia, mondo sospeso tra sogno e realtà, tra melanconia, nostalgia del passato e speranze.

L’esposizione continua con ‘Defeat Covid-19’: una campagna di sensibilizzazione che utilizza la grafica per informare i cittadini sulle buone pratiche da mettere in atto per contrastare la diffusione del Covid-19, curata dagli studenti della 3A GRAF insieme alle insegnanti Caterina Giuliani e Sabrina Siboni, accompagnata da una serie di manifesti che invitano la cittadinanza a seguire tutte le precauzioni possibili: un servizio per i cittadini di promozione della partecipazione attiva alla società e di comunicazione dall’alto valore politico e sociale. Linguaggi visivi semplici, diretti e poetici fanno di ogni manifesto un tributo ad un maestro o ad una maestra del Graphic Design internazionale, profili approfonditi all’interno del corso di Laboratori Tecnici Grafici.

Chiude la galleria virtuale il cortometraggio ‘Vita ai tempi del Coronavirus’, elaborato dagli studenti delle classi 5A, 4A e 4B del corso Grafico multimediale, seguiti dai docenti Matteo Valtancoli e Daniela Reciputi.