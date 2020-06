A cinque studenti della “Guido Novello” di Ravenna le borse di studio dell’ordine della Casa Matha

Nonostante le regole di distanziamento sociale che in queste ultime settimane hanno profondamente limitato le attività della città, sabato 30 maggio si è svolta via Web una breve, ma significativa cerimonia simbolica in cui l’Ordine della Casa Matha ha riconosciuto ad alcuni studenti dell’Istituto Comprensivo “Guido Novello” di Ravenna cinque borse di studio.

Questo impegno da parte dell’antica Istituzione ravennate era stato coordinato assieme alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Agata Caudullo già all’inizio dell’anno scolastico allo scopo di valorizzare la dedizione allo studio degli studenti più meritevoli dell’ultimo anno del ciclo scolastico. In questa occasione è stato riconosciuto un buono destinato all’acquisto di materiale didattico che potrà essere utilizzato per l’anno scolastico 2020-21.

Sono risultati meritevoli di questo riconoscimento gli studenti: Rebecca Baldo (classe 3°A), Patrik Kalamoniak (3°D), Alice Semeraro (3°D) e Sara Gasperini a pari merito con Francesco Zaccaro (entrambi della 3°C).

L’impegno da parte della Casa Matha a favore degli studenti ravennati durante questo periodo di emergenza dovuto al Corona Virus è stato confermato anche con il dono di due computer a degli studenti che ne erano sprovvisti ed impossibilitati a seguire le lezioni via web.