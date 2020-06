Il 6 giugno riapre Acquajoss il grande parco acquatico di Conselice

Grande festa ad Acquajoss per l’apertura della stagione 2020. Da sabato 6 giugno, il Parco acquatico di Conselice, situato nel cuore della Romagna e a pochi chilometri da Ravenna, riapre le porte del divertimento con tanti eventi e iniziative speciali dedicate ai teenager e a tutta la famiglia. Non mancheranno fantastiche novità che verranno annunciate nel corso della stagione per un’estate a tutto splash.

Il servizio biglietteria sarà disponibile in cassa nei giorni di apertura del Parco e questa stagione, per offrire un maggior servizio e tutela ai visitatori, è stato introdotto il canale di acquisto online direttamente sul sito www.acquajoss.it che è altamente consigliato per evitare file in biglietteria, considerando che la fruizione del parco è a posti limitati.

Con i suoi 80.000 metri quadrati di divertimento in sicurezza, che ospitano grandi scivoli mozzafiato, una magnifica piscina di 4.000 metri quadrati, colline scivolose, una laguna VIP, un river lungo oltre 400 metri, una grande piscina e uno strepitoso acquascivolo, Acquajoss è tra i Parchi più amati dell’Emilia-Romagna, offrendo relax, divertimento ed emozioni.

Il Parco, inoltre, è a misura di bambino, con piscina e servizi dedicati ai più piccoli, per il divertimento di tutta la famiglia ma anche per teen-ager e giovani adulti.

Acquajoss, Zoomarine e Aquafelix, guidati dall’Amministratore Delegato Dott. Renato Lenzi, sono proprietà di Dolphin Company, azienda leader mondiale del divertimento educativo presente con 28 Parchi in 10 Paesi (Messico, Stati Uniti, Italia, Argentina, Anguilla, Tortola, Grand Cayman, Giamaica, St. Kitts e Repubblica Domenicana).