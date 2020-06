Ravenna. Navetto Mare: orari servizio e attivazione linee estive

Il Comune di Ravenna, l’Agenzia per la Mobilità AMR e Start Romagna hanno condiviso oggi la programmazione del servizio gratuito Navetto Mare, dai parcheggi gratuiti di via Trieste e di via del Marchesato per il litorale di Marina di Ravenna e da quello di via Trieste per il litorale di Punta Marina Terme, per il prossimo fine settimana, alla luce anche dei rilievi di carico effettuati nel trascorso fine settimana.

Si ricorda che, alla luce delle disposizioni anti-Covid in vigore, la capacità di carico dei mezzi è limitata e vige l’obbligo di mascherina per l’accesso a bordo. Nel caso si verifichino code di attesa per l’accesso si invita la cittadinanza a dare la precedenza alle utenze più deboli.

Il Navetto Mare circolerà sabato 6 giugno 2020 dalle 14 alle 2 e domenica 7 giugno dalle 9 alle 22. La programmazione del servizio Navetto Mare per i periodi successivi sarà definita in un secondo momento, anche sulla base dell’evolversi della situazione.

Il traghetto circola invece tutti i giorni dalle 5 alle 24.30, ma sabato 6 e domenica 7 giugno è previsto il raddoppio del servizio nella fascia dalle 14 alle 21. Domenica 7 giugno partiranno anche le linee estive di potenziamento dei collegamenti verso il mare: la 60 e la 75 verso i lidi sud, la 90 verso i lidi nord.

Si ricorda infine che venerdì 29 maggio 2020 è entrata in vigore, come ogni anno, la sosta a pagamento a Marina di Ravenna lungo viale della Pace e viale delle Nazioni, Punta Marina Terme sul Lungomare Cristoforo Colombo e a Lido di Dante nelle aree destinate a parcheggio nella zona compresa tra i viali Del Duca, Piccarda e gli stabilimenti balneari. Per questo fine settimana la sosta sarà a pagamento dalle 20 alle 2 di venerdì 5 giugno, dalle 9 alle 2 di sabato 6 e dalle 9 alle 22 di domenica 7. Invariate le tariffe.