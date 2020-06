Visite guidate alla scoperta di Ravenna: il Conchillollo e le altre statue camminanti di Ravenna 

Sabato 6 giugno alle 15 si effettuerà un inedito itinerario dedicato ad una antichissima statua ravennate: l’Ercole Orario, chiamato da tutti il Conchincollo. Un’opera che rispetto alla sua posizione originaria fu spostata in molti punti della città che si andranno a scoprire. Di questa statua resta solo una gamba e numerosi disegni, ma i ravennati hanno saputo immortalarla in un angolo della città per i profondi significati che rappresentava.

Anche altre opere statuarie sono state pensate e realizzate per specifiche zone della città poi traslate altrove anche per motivi bizzarri. Insomma un percorso per sfatare l’immobilismo dell’arte e scoprire alcuni dettagli semi nascosti.

Appuntamento ore 15:00

Costo € 7,00 a persona

Durata della visita 1h30

Visita a numero chiuso nel rispetto delle attuali disposizioni

Obbligo di prenotazione indicando nome e cognome di ogni partecipante e relativo recapito telefonico a info@mauromarinotravelmate.it