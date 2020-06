“Come si reinventa il mondo del food”: nuovo appuntamento social in diretta dal Fantini Club di Cervia

Proseguono gli Incontri live del Fantini Club, in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club, e sulla pagina eventi del sito fantiniclub.com. “Come si reinventa il mondo del food” è il tema dell’incontro in programma giovedì 4 giugno alle 19. Il giornalista Lorenzo Dallari ne parlerà insieme ad importanti ospiti del mondo food italiano:

– Tiziana Primori, AD di FICO Eataly World,

– Nicola Farinetti, AD di Eataly,

– Corradino Marconi, presidente del Consorzio Mortadella Bologna,

– Matteo Calzolari, titolare del Forno Calzolari,

– Nicoletta Maffini, Responsabile Commerciale e Marketing di Conapi.

L’incontro sarà un’occasione per capire come il lockdown ha cambiato le abitudini alimentari, qual è oggi la situazione delle aziende produttrici e quali sono le previsioni per il futuro.

Sarà anche un occasione per scoprire di più di FICO Eataly World, il grande parco del cibo a Bologna, dove dal 2 giugno si può tornare ad assaggiare in tutta sicurezza le squisite specialità dell’enogastronomia italiana: con pranzi e cene in totale libertà, con la famiglia e gli amici, sia all’interno che all’esterno, dove c’è il dehor più grande e più bello, con la possibilità di prenotare addirittura un proprio spazio riservato.

Gli Incontri del Fantini Club dedicati a sport e turismo proseguono ogni martedì e venerdì alle ore 19.00 in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club e sulla pagina eventi del sito fantiniclub.com.