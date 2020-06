Cinema. I titoli di Ravenna Film Festival e Visioni Fantastiche anche online

Ravenna Film Festival comunica che riprenderanno le eslusive in collaborazione con Visioni Fantastiche. Le edizioni 2020 dei Festival sono anche online e, dopo il lancio dei primi titoli, verranno annunciate le opere proposte nelle prossime settimane.

Questi gli appuntamenti:

Rnff Online Edition.



Reurrection di Otto Guerra

Disponibile dal 4 all’11 giugno 2020. Dopo Buio e Anacronte, la Online Edition targata Ravenna Nightmare continua con il cortometraggio Resurrection, presentato all’interno del Concorso Internazionale Cortometraggi della scorsa edizione. Il film diretto da Otto Guerra e scritto da Rodrigo Guimarães è una potente animazione che racconta l’attualità sociopolitica del Brasile.

Mrs Jesus Mari

Disponibile dal 18 al 25 giugno 2020. Anche il prossimo titolo è connesso al Concorso Internazionale Cortometraggi dell’ultimo RNFF: tra il thriller e la black comedy, Mrs Jesus Mari di Airto Arenas è un film di critica sociale prodotto da BANATU FILMAK, casa di produzione con cui il Nightmare ha collaborato nel 2019.

Visioni Fantastiche online edition

La Nuit de l’Ours è online. Inaugurata da Gamba Trista di Francesco Filippi, la proposta online di Visioni Fantastiche continua con La Nuit de l’Ours di Sam e Fred Guillaume, vincitori del Concorso 6+ alla prima edizione del Festival con il corto Le Renard et l’Oisille. La Notte dell’Orso è il primo cortometraggio dei registi svizzeri, un’incantevole animazione che da voce agli ‘esclusi’ attraverso un bizzarro incrocio di destini.

The Essence of Everything di Daniele Barbiero. Disponibile dall’11 al 18 giugno 2020. Come funziona l’amore? È a questa domanda che provano a rispondere i protagonisti del corto di Daniele Barbiero, vincitore del Concorso 16+ alla prima edizione di Visioni Fantastiche.

Blue Riding Hood di Fabio Falzarano. Disponibile dal 25 giugno 2020. Interpretazione in chiave noir della celebre favola di Charles Perrault, Blue Riding Hood è stato presentato nel Concorso 18+ dell’edizione 2019 di Visioni Fantastiche.