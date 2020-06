Consorzio Bonifica della Romagna: accessi agli uffici solo su appuntamento

Il consorzio di Bonifica della Romagna non si è fermato, e anche in fase 3 dell’emergenza Covid19 continua nelle sue attività istituzionali in sicurezza e tutela dei lavoratori e degli utenti. “Aiutateci a proteggerci recandovi negli uffici consortili per necessità non risolvibili online o telefonicamente prenotando l’appuntamento e mantenendo sicuro l’accesso seguendo tutte le norme e le prescrizioni che troverete affisse negli ingressi. Informiamo che gli accessi verranno registrati nel rispetto della privacy” dichiarano dal Consorzio.”Fra qualche giorno saranno recapitati gli avvisi di pagamento: ricordiamo che non sono possibili pagamenti presso gli uffici consortili”.

Inoltre per l’Assistenza ai contribuenti, l’ufficio Tributi consortili evaderà le istanze esclusivamente in via telematica, posta elettronica e servizi telefonici. L’accesso agli uffici potrà avvenire eccezionalmente, se non diversamente risolvibile, soltanto previo appuntamento e in modalità protetta, nel rispetto delle misure anti-contagio, registrandosi all’ingresso con utilizzo obbligatorio dei presidi sanitari quali mascherina, guanti e osservanza della distanza di sicurezza – prosegue la nota inviata dal Consorzio -. Se non possibile evadere le richieste in via telematica o telefonica verrà comunque garantita, solo su appuntamento, l’Assistenza utenti bonifica e l’Assistenza utenti irrigazione per le attività manutentive di riferimento ed anche l’Assistenza ai tecnici/utenti per istruttoria rilascio concessioni/pareri/autorizzazioni/permessi di attingimento.

Non verranno ammessi accessi senza appuntamento e vi saranno più operatori che garantiranno tutte le condizioni di sicurezza evitando ogni tipo di assembramento. Gli unici Servizi erogabili ad accesso libero sono: consegna documenti, colli e plichi all’ufficio segreteria e protocollo.

Per informazioni e comunicazioni:

Contatti telefonici: Ravenna 0544/249811 Cesena 0547/327410 Forlì 0543/373111 Rimini 0541/441611

Chiamata Gratuita contribuenti – Numero Verde 800 576 703 dal lunedì al venerdì ore 8 – 14 ed il martedì – giovedì ore 15 – 17.

Fax.: 0544 249888 – e-mail: protocollo@bonificaromagna.it

sito internet: www.bonificaromagna.it

Per poter eseguire le operazioni non in presenza citare sempre il proprio codice utente rinvenibile sul frontespizio dei bollettini ricevuti o l’indicazione del numero di concessione.