Il barbiere più anziano d’Italia è Abele Zagonara di Bagnara di Romagna. Ora nominato Cavaliere 

Abele Zagonara, il barbiere più anziano d’Italia, è stato nominato Cavaliere “al merito della Repubblica Italiana”.

Abele, nato a Bagnara di Romagna il 18 febbraio 1926, ha fatto il barbiere fin dall’età di 10 anni. A 16 anni, in piena guerra mondiale, ha aperto la propria bottega: “Hanno richiamato alle armi fino alla classe del ’25, per cui ho avuto la fortuna di non dover partire per il fronte”, racconta. Da allora e fino alla fine del 2019, Abele ha sempre fatto il barbiere nella sua Bagnara.

È sposato con Virginia Staffa dal 1956, con la quale ha avuto una figlia, Donata.

Nel 2018 i cittadini della Bassa Romagna hanno potuto conoscere la storia di Abele in occasione della Fiera Biennale di Lugo, quando il barbiere più anziano d’Italia è salito sul palco di piazza Baracca ed è stato premiato da Cna e Confartigianato, in occasione di una serata dedicata alle eccellenze dell’artigianato.

Lo scorso anno, su incoraggiamento di amici e compaesani e su iniziativa del sindaco Riccardo Francone, è stata inviata al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella la candidatura per il riconoscimento al signor Zagonara del titolo di Cavaliere, il cui accoglimento è stato comunicato in questi giorni.

“Siamo felici e orgogliosi che la nostra domanda sia stata accolta – ha dichiarato il primo cittadino Francone -. Abele ha dedicato la sua vita intera alla propria professione, con passione e dedizione, fino a diventare nientemeno che il barbiere più anziano d’Italia. Questo prestigioso riconoscimento va a coronare uno splendido percorso professionale; auguriamo ad Abele, che da pochi mesi non pratica più l’attività di barbiere, tanti anni di serenità insieme alla moglie e alla figlia”.