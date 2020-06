Il Club 41 di Ravenna dona 5 mila euro all’ospedale Santa Maria delle Croci

Il Club 41 di Ravenna ha donato 5000 € ad “AIR – Amici Insieme per Ravenna”, ONLUS di recente costituzione, che persegue finalità di solidarietà sociale, in questo momento precipuamente impegnata alla lotta contro il Coronavirus.

“La somma ha contribuito all’acquisto di una apparecchiatura wireless di telemonitoraggio multiparametrico, che consente il controllo a distanza dei parametri vitali dei pazienti, device già consegnato all’Ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna – spiega Umberto Grandi, attuale Presidente del Club 41 di Ravenna -. E’ stato facile decidere in questo senso: Gianluca Danesi, pneumologo impegnato nell’emergenza Covid e socio fondatore di AIR, è un nostro amico ed è anche socio del Club 41. In questo momento emergente ben volentieri abbiamo voluto dare una mano a chi si impegna per la salute di tutti noi. Chi volesse imitarci può ancora farlo, con un versamento sul conto corrente intestato alla ONLUS AIR (IBAN: IT34O0306909606100000172233)”.

“Il Club 41 – prosegue Umberto Grandi – è presente in tutto il mondo, raggruppa uomini legati da amicizia, stima reciproca, e persegue (come Round Table, club giovanile da cui deriva) ideali di amicizia, tolleranza ed impegno sociale”.