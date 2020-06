La mareggiata fa arretrare la linea di battigia. Danni contenuti agli stabilimenti balneari della costa ravennate

Il maltempo di questa notte ha colpito, anche se per breve tempo, la costa ravennate, dove gli stabilimenti balneari hanno da pochi giorni riaperto i battenti. Complice l’alta marea, gli effetti ci sono stati, ma i danni sono contenuti. “La mareggiata ha segnato un po’ la costa – racconta Maurizio Rustignoli della Coop Spiagge Ravenna -, facendo arretrare in maniera evidente la linea di battigia, che nell’arco di una settimana o dieci giorni al massimo speriamo si ritorni in equilibrio. Il mare insomma, spesso prende e poi restituisce anche”.

Non ci sono stati allagamenti particolarmente importanti e l’acqua è arrivata attorno alle terze, quarte file di ombrelloni. Le zone più colpite sembrano essere quelle di Punta Marina nord, in prossimità del Bagno Baloo, Marina Romea nord, nella zona del Bagno Mercurio, ma anche un tratto della costa di Lido di Savio ne ha risentito. A Lido Adriano, ad essere più colpita è stata la zona sud attorno ai bagni Cala Celeste e Tiramisu.