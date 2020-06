Ravenna. “Un pane per tutti”, pacchi viveri distribuiti a famiglie in stato di disagio

Il presidente Charles Tchameni Tchienga è intervenuto in merito alla recente distribuzione dei pacchi viveri distribuiti alla famiglie in stato di disagio durante la così detta fase 3. “Nel contrastare la diffusione del virus Covid-19 siamo giunti alla 3 fase, quella del deconfinamento dove si richiama ad una maggiore attenzione e vigilanza nel rispetto delle regole di distanziamento” asserisce Tchienga, scendendo maggiormente nei particolari: “Purtroppo questa emergenza sanitaria ha generato anche una grave situazione di emergenza sociale. La Onlus Il Terzo Mondo, attraverso il suo progetto alimentare “Un pane per tutti” continua a portare il suo piccolo supporto alle famiglie in difficoltà, in particolare ai bambini”.

Tchienga ha inoltre aggiunto: “In effetti, il 4 giugno 2020, grazie all’ennesima donazione ricevuta dal supermercato INS di via Aquileia 17, le volontarie attive Maelle Gladis Nambou e Stephanie Tchameni hanno consegnato a Luca, scout in servizio alla Caritas Diocesana di Ravenna – Cervia, una varietà di viveri che permetterà al centro di ascolto della Caritas di confezionare i pacchi viveri da distribuire alle famiglie in stato di diniego. In questi giorni, altrettanti viveri verranno distribuiti anche ad altre realtà che nel nostro territorio si occupano di povertà. Poiché il sorriso di un bambino è per noi un punto di crescita”.