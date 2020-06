Sportello Esc Ravenna: diretta Facebook sul tema “Il gioco d’azzardo in Italia, una scommessa truccata?”

Oggi, venerdì 5 giugno, lo sportello per giocatori d’azzardo e familiari Esc incontra Claudio Forleo e Massimo Manzoli per parlare di gioco d’azzardo e mafie.

Alle ore 18.30 sulla pagina facebook di Esc – sportello per giocatori d’azzardo e familiari sarà possibile ascoltare la diretta e porre domande agli ospiti.

Claudio Forleo, giornalista, è il responsabile dell’Osservatorio Parlamentare di Avviso Pubblico – Enti e Regioni per la formazione civile contro le mafie.

Massimo Manzoli è una delle anime del Gruppo dello Zuccherificio, associazione ravennate, e da anni si occupa di studiare e contrastare le infiltrazioni mafiose in Italia e in Romagna, nonché di denunciare le storture del gioco pubblico.

A partire dal libro “Lose for life. Come salvare un paese in overdose da gioco d’azzardo” (edito da AltrEconomia) a cura di Claudio Forleo e Giulia Migneco, si parlerà degli ultimi dati sul gioco d’azzardo e dei suoi forti legami con le mafie, la corruzione e la rovina di molte famiglie italiane.

Esc è lo sportello che offre consulenze gratuite di tipo sociale, psicologico e legale ai giocatori d’azzardo compulsivi e ai loro familiari. E’ un progetto del Servizio sociale associato dei Comuni di Ravenna, Cervia e Russi condotto da Villaggio Globale