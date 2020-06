Si è svolto questa mattina, sabato 6 giugno, in piazza del Popolo a Ravenna, di fronte agli uffici della Prefettura, il flash mob organizzato dalle guide turistiche Romagnole, aderenti a Confguide Ravenna, Forli-Cesena e Rimini, per chiedere a Governo ed Istituzioni più attenzione e sostegno alla categoria che, con il lockdown, è stata costretta a rinunciare ai mesi più redditizi e di maggior lavoro e si trova ora, dunque, in grave difficoltà economica.

Come annunciato nei giorni scorsi, l’assessore al turismo Giacomo Costantini è sceso in piazza a sostegno dei manifestanti, che hanno così avuto l’occasione di consegnargli un documento con le loro richieste.

di 9 Galleria fotografica flash mob guide turistiche in piazza del Popolo a Ravenna









“La mia presenza qui in piazza con le guide turistiche ha il significato di sottolineare il valore della loro professionalità per un territorio come quello di Ravenna, dove il patrimonio storico-artistico è ampio e loro sono i migliori accompagnatori per visitare la città e godere delle sue bellezze – ha commentato l’assessore comunale al turismo Giacomo Costantini -. Già dal lock down le guide turistiche sono state la nostra voce di promozione della città con il progetto #myRavennAmbassadors e continuiamo a sostenerle”.

Le richieste dei manifestanti al Governo sono sì di sostegno economico, per fronteggiare le importanti perdite di fatturato accumulate tra marzo e maggio, ma anche di protocolli chiari e lineari su come potersi mettere in regola per lavorare in sicurezza. Esiste già un documento regionale che però vorrebbero più esplicito, anche nel precisare quante persone possono portare in giro per la città senza essere accusati di creare assembramenti.

“Le loro richieste vanno sostenute – ha concluso Costantini – anche con misure ad hoc che permettano alle guide turistiche di favorire l’acquisto di tutti quegli strumenti che agevolano il loro lavoro e garantiscono la sicurezza. Un esempio? Cuffiette che una volta usate possano essere regalate al turista, per evitare usi promiscui, o mascherine visiere in plastica che concedano più libertà di parlare”.