Mezzeno (Faenza). Inquinamento, asfalto fresato steso su carraia di terra vicino a canale di scolo

Vorrei segnalare che all’altezza del numero civico 14 di via Mezzeno, una decina di camion di asfalto fresato e non sono stati scaricati e stesi su una carraia di terra a pochi centimetri da un canale di scolo. E’ sufficiente addentrarsi per un centinaio di metri nella stradina a fianco del canale per ritrovarsi dinanzi al tratto inquinato. L’episodio risale al 26 e 27 maggio 2020 e non si abbina bene al canale situato a pochi centimetri ed alla campagna circostante.

Patrizio