Bagnara di Romagna. Partono i lavori per la nuova rotonda vicina al cimitero

Da lunedì 8 giugno 2020 a Bagnara di Romagna partono i lavori di realizzazione della rotatoria all’incrocio tra le strade provinciali 21 “Della Ripe-Bagnara”, 48 “Molinello” e 67 “Via Lunga”, nei pressi del locale cimitero. Il termine dei lavori è previsto entro il mese di settembre e il cantiere verrà organizzato in modo da non interrompere mai la circolazione.

Il progetto, in capo alla Provincia di Ravenna e dal costo di 240mila euro, nasce per far fronte a due problematiche: la pericolosità dell’incrocio, per il quale da decenni la comunità bagnarese chiedeva la realizzazione di una rotonda, e la gestione della via Lunga, strada troppo stretta per essere di livello provinciale a doppio senso, tanto che la Provincia di Ravenna, alcuni anni fa, aveva deciso di ridurla a senso unico. La soluzione ha tuttavia creato un appesantimento di traffico su altre strade, specie di mezzi agricoli, con disagi e un certo livello di pericolo legato all’alta velocità di percorrenza di coloro che si sentivano “rassicurati” dalla limitazione a un unico senso di marcia.

L’Amministrazione comunale di Bagnara, insieme alla Provincia e con il coinvolgimento del Comune di Solarolo per un breve tratto nel proprio territorio, hanno cercato di costruire una strategia sostenibile per superare queste problematiche. Pertanto, si è concordato di declassare la strada al livello comunale, cosa che porrà in capo ai due Comuni la sua manutenzione. In cambio, le Amministrazioni comunali hanno richiesto opere di sicurezza stradale; in particolare l’Amministrazione comunale di Bagnara ha richiesto la costruzione della rotatoria e un intervento di tombinamento e allargamento delle banchine stradali sui due lati della strada nei pressi del Santuario del Soccorso, in prossimità dell’incrocio oggetto dell’intervento.

L’Amministrazione ha inoltre previsto di ripristinare il traffico a doppio senso di marcia sulla via Lunga, una volta acquisita la strada, ma limitandolo al traffico locale dei residenti o dei diretti ai lotti agricoli, alle attività, alle abitazioni. La previsione di realizzazione della rotatoria ha inoltre reso più razionale l’accordo con la ditta Eurovo, intenzionata a riattivare il mangimificio di via Trupatello, poco distante dalla via Lunga, con cui si è concordato di raddoppiare un tratto di via Lunga di circa 750 metri, dalla rotatoria alla via Trupatello (oltre che il tratto di via Trupatello fino al mangimificio), portando questo tratto di strada ad avere misure ampiamente coerenti con una percorrenza a doppio senso senza limitazioni.

Il progetto è in via di definizione in queste settimane. “In questi mesi di emergenza Covid, grazie all’efficiente utilizzo delle nuove tecnologie, abbiamo continuato a lavorare per farci trovare pronti alla ripresa dei cantieri. L’avvio dei lavori della rotatoria a Bagnara è un esempio (e non sarà il solo) di come la Provincia e i Comuni stiano delineando una strategia condivisa per la progressiva messa in sicurezza delle infrastrutture del territorio”, dichiarano unitamente il presidente della Provincia Michele de Pascale e il consigliere delegato alla Viabilità e ai Trasporti, Nicola Pasi.

“Siamo particolarmente soddisfatti di aver raggiunto questo obiettivo insieme alla Provincia di Ravenna – ha dichiarato il sindaco di Bagnara, Riccardo Francone -, al termine di riflessioni e valutazioni compiute in questi anni, scaturite anche dall’ascolto delle problematiche espresse dai cittadini. L’intervento su quest’area rende più sicure le nostre strade a beneficio di tutti e soddisfa una necessità sentita da decenni dalla nostra comunità”.