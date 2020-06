Da Pinzolo – Madonna di Campiglio un grande contributo alla manifestazione Cervia Città Giardino 2020

Inizia la stagione per tutti gli operatori turistici di Cervia, e in questa ripartenza vi sono anche gli amici di Pinzolo-Madonna di Campiglio, legati alla località romagnola da un sincero Patto di Amicizia.

Il giardino alla Rotonda Primo Maggio, grazie al prezioso contributo del Comune di Pinzolo-Madonna di Campiglio, che ha realizzato l’allestimento, è ora tornato accogliente, con le bianche spumeggianti fioriture di Sunpatiens e Alisso e il blu intenso della Lobelia a contornare le cime innevate.

La delegata al verde Patrizia Petrucci:” Questo è il miglior modo per iniziare a pensare alle nostre vacanze. I colori della sabbia e del mare Adriatico, e quelli fantastici delle Dolomiti, Patrimonio Mondiale UNESCO, accomunati dallo stesso cielo. Gli amici di Pinzolo-Madonna di Campiglio hanno dato un grande contributo alla manifestazione di quest’anno. Un ringraziamento particolare va al Presidente del Consiglio Comunale Cesare Cominotti e all’Assessore Luca Vidi, sempre in prima linea per dimostrarci la loro amicizia”.