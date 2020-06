Fata Roba lancia nuovo locale a Lugo

La società Fata Roba, rinomata per il ristorante di Fusignano che in questi anni ha letteralmente innovato il panorama della gastronomia locale quando si parla di street-food e di hamburger gourmet, ha lanciato un nuovo locale a Lugo: Le Loverie, sito in via Tellarini 31. Le Loverie del Fata Roba apre al pubblico tutte le sere dalle ore 18 e molto presto sarà disponibile ad accogliere i propri ospiti anche a pranzo.

L’AD Fabrizio De Vita ha voluto raccontare alcune delle motivazioni che hanno indirizzato verso questo importante investimento:

“Sono tre i motivi che ci hanno spinto a fare questa scelta. Innanzitutto premiare Lugo che in questi anni ci ha regalato tante soddisfazioni, e la cui fetta di clienti affezionati è cresciuta costantemente.

Ci è sembrato logico e naturale inaugurare un nuovo locale in una città che ha dimostrato tanto affetto nei nostri confronti. In secondo luogo dare una testimonianza concreta dell’etica che è alla base del nostro modo di fare impresa. Abbiamo voluto rilanciare un locale storico della città, che è stato un punto di riferimento per più generazioni e che a nostro avviso meritava una seconda vita.

Infine vogliamo accettare la sfida di un nuovo concept di ristorazione – con la stessa qualità di sempre, che nel 2019 ci ha permesso di essere inseriti nella “Guida ai Piaceri e ai Sapori” dell’Emilia Romagna 2019 del quotidiano La Repubblica – ma con una connotazione più nazional-popolare, e con un modello di business nettamente più scalabile, poiché nel prossimo futuro abbiamo in progetto altre aperture, e Lugo è stata una scelta fondamentale in questo senso”.

“Inoltre abbiamo immaginato il centro storico di Lugo come un vero e proprio distretto gastronomico, e nella speranza che questa visione si concretizzi sempre di più, abbiamo deciso di dare il nostro contributo ed essere tra i protagonisti”.