I ragazzi di UPpunto intervistano Luca Ricci, da San Pancrazio al Dipartimento di Fisica e Astronomia alla California State University

“Solo nell’oscurità puoi vedere le stelle”: intervista a Luca Ricci, professore al Dipartimento di Fisica e Astronomia alla California State University Northridge (L.A.)

“Quando ero giovane è stata l’Nba a farmi venire il pallino dell’America, seguivo il basket. Bellissimo.” Rompiamo il ghiaccio così con Luca Ricci, professore al Dipartimento di Fisica e Astronomia a California State University Northridge (L.A.). E grande appassionato di sport. “Da appassionato, se tu mi dici ti do la serie tv (parliamo di The last dance, serie uscita su Netflix, ndr), fatta benissimo, oppure ti do le 300 ore di filmato dell’ultimo anno di Jordan e dei Bulls, anche se si vede male ecco io preferisco le 300 ore. È fatta in maniera bellissima, la musica è spettacolare, però un appassionato vuole vedere del nuovo, vuole capire cosa si dicevano durante gli allenamenti, di quello ce n’è pochissimo”. Eravamo partiti chiedendogli come fosse la situazione riguardo al Coronavirus, ma poi siamo rimasti colpiti dal suo approccio da ricercatore davanti all’imprevisto.

Da un piccolo paesino di provincia agli Stati Uniti d’America. Come ci è arrivato?

“Seguendo la mia passione per le stelle. Fin da piccolo sono stato affascinato dalle stelle, guardandole la sera, dalla campagna di San Pancrazio. Alle superiori, ho fatto il liceo scientifico a Lugo, c’era la possibilità di fare un’attività extrascolastica serale per guardare le stelle con un telescopio. Una sera abbiamo avuto la fortuna di avere il cielo pulito e l’esperienza che ho avuto mi ha un po’ cambiato la vita. Vedere le stelle con un telescopio, con una camera digitale che ci mostrava la nebulosa di Orione con questi gas e queste stelle che si stavano formando, unite all’introduzione di un appassionato, di un esperto, mi ha aperto un mondo. Le stelle che mi sembravano luci bellissime che mi facevano domandare quanto fossero distanti, quanto fosse grande l’universo, è come se mi stessero parlando, anche attraverso le parole della persona che ci stava guidando alla visione. Questa cosa mi ha aperto un mondo. E da lì è stato un susseguirsi di scelte come l’università (sono andato a Milano a studiare fisica) e dopo la triennale, la laurea specialistica in astrofisica per poter fare ricerca. Ho avuto un’esperienza bellissima a Baltimora dove c’è un centro di astrofisica molto famoso in cui eseguono le operazioni dell’Apol Space Telescope, quasi tutte le immagini dell’astronomia vengono da quel telescopio. Vedere come si fa ricerca negli Stati Uniti mi ha, anche qui, aperto un mondo in un certo senso. Però ho deciso di non fare un dottorato lì, necessario per la ricerca, ma a Monaco, dove mi sono fermato tre anni per il PHD. Dopo ho iniziato a fare domande per la posizione di ricercatore inizialmente a tempo determinato, quindi sono stato in California per tre anni, due anni ad Harvard (Boston), un anno a Houston, poi sono tornato un anno a Los Angeles al JPL, centro della NASA in cui tra l’altro lanciano i rover per Marte, e poi due anni fa ho ottenuto il lavoro come professore qui alla California State University Northridge. Quindi è stato veramente un seguire la passione che ho avvertito, è stato un andare a fondo della passione. Perché sinceramente le stelle rimanevano lì, io potevo anche dire, sì è un interesse, me lo tengo come hobby e faccio altro nella vita. Poteva essere benissimo anche questo. Però andandoci a fondo, ho cominciato a leggere libri, cosa che non mi piaceva alle superiori, andare a comprarli in libreria, andare in biblioteca. Poi con questo rapporto con la lettura, ascoltando chi ne sapeva più di me, mi sono accorto che veramente mi piaceva tantissimo. E da lì ho proprio scommesso, in maniera semplice, senza troppi pensieri. Poi le porte si sono aperte lungo la strada.”

È stato difficile abituarsi a una nuova lingua e a una nuova città?

“Il mio primo anno negli Stati Uniti è stato a Baltimora nel 2007. Mi è sempre piaciuta la lingua, ma avevo un po’ di preoccupazioni: avevo paura che non mi capissero. Sono partito che avevo 23 anni, ero da solo, e l’unico riferimento che avevo a Baltimora era il mio professore al quale avevo precedentemente scritto. Lui però non poteva seguirmi costantemente perché era un ricercatore molto impegnato. Mi ero un po’ preparato leggendo il Wall Street Journal e guardando film in lingua originale. Arrivato lì tutti mi hanno aiutato molto, negli USA tendono ad aiutare molto gli stranieri essendo un paese di immigrati. Non c’è stata nessuna difficoltà dal punto di vista della lingua, nonostante il mio accento all’inizio fosse abbastanza scarso. Il mio inglese era buono dal punto di vista grammaticale, a volte gli italiani sanno la grammatica più degli stessi americani. Quando sono stato in Germania, invece, ho avuto più difficoltà. Non avevo mai studiato tedesco, mi sono messo a fare un piccolo corso introduttivo, ma non sono mai arrivato al livello di parlarlo fluentemente. Fortunatamente nella ricerca si parlava quasi sempre in inglese o italiano.”

Quali sono state le scoperte più importanti della sua carriera?

“Io mi occupo di studiare la formazione dei pianeti attorno a stelle diverse dalle nostre. Il nostro sistema solare è molto vecchio, non si sta formando più nulla. Però esistono stelle molto giovani a distanza di qualche centinaio di anni luce da noi e attorno a esse si stanno formando anche nuovi pianeti. Questi pianeti si formano in dischi protoplanetari, cioè dischi di materia, gas e polveri molto sottili in cui il materiale si aggrega con la gravità sempre di più e forma nuovi pianeti. Io studio proprio questi dischi protoplanetari e utilizzo i telescopi più importanti e migliori al mondo per cercare di ottenere immagini più definite possibile che possiamo utilizzare per capire qual è la struttura di questi dischi protoplanetari: di cosa sono fatti, se mostrano qualche struttura particolare, qualche morfologia interessante. Proprio di recente abbiamo fatto una scoperta molto bella: abbiamo capito per la prima volta che la stragrande maggioranza di questi dischi protoplanetari mostra in effetti strutture che crediamo essere dovute a pianeti che si stanno formando. Questa è una cosa nuova, ho fatto questa scoperta insieme a un team di una decina di persone provenienti da tutto in mondo, perché si fanno collaborazioni molto grandi e questo è molto interessante perché noi pensavamo che all’interno di questi dischi ci fossero embrioni di pianeti e invece sembra che tutti o quasi abbiano già formato dei pianeti. Stiamo capendo, studiando l’interazione gravitazionale fra i pianeti e il disco stesso, come questi pianeti si muovono nel corso della loro vita, della loro giovinezza in questo caso. Una cosa che si è capita negli ultimi 20 anni – non l’ho scoperta io – è che i pianeti quando si formano si muovono tantissimo, non stanno fissi nel loro sistema planetario come adesso diciamo: il nostro pianeta gira attorno al sole, è da 4 miliardi di anni che gira in questo modo, all’inizio i pianeti si muovono tantissimo, alcuni possono addirittura collassare sulla stella e altri possono uscire dal proprio sistema planetario e stiamo proprio capendo un po’ i dettagli di questo meccanismo anche grazie alle nostre nuove osservazioni.”

Prima della quarantena si era diffusa la notizia di un asteroide che avrebbe sfiorato la terra il 29 aprile: notizia vera o fake news?

“La notizia era vera, bisogna però ricordare che nello spazio le distanze sono molto ampie. Bisogna quindi riflettere sul termine “sfiorare”, sfiora la superficie della terra o ha un significato a livello cosmico? In questo caso è arrivato a circa 10 volte la distanza che separa noi alla luna. È passato abbastanza vicino per le scale del nostro sistema solare, ma per quanto riguarda la nostra sopravvivenza, non ha causato nessun problema.”

Parliamo di Coronavirus. All’inizio ha visto tutti i virologi e gli esperti impreparati. Uno scienziato come lei come affronta gli imprevisti?

“Pensando all’aspetto scientifico è molto interessante, perché da un lato tutti i ricercatori cercano questo fattore inaspettato. Uno studia per anni quindi acquisisce certe basi, nel lavoro della ricerca uno cerca di trovare qualcosa di nuovo, di originale, qualcosa che possa addirittura mettere in difficoltà i paradigmi precostituiti. L’inaspettato è ciò che si ricerca, è quello che si vorrebbe riuscire ad avere tutti i giorni. Dall’altro punto di vista, se uno è onesto, non è così facile riconoscere l’inaspettato. Perché dentro di noi abbiamo le nostre convinzioni, i nostri pregiudizi. Quando c’è un dato che va contro il tuo pregiudizio, la domanda è come reagisci a quel dato. Tutti i ricercatori dovrebbero dire ‘Ecco, ho trovato qualcosa di interessante!’, ma nella pratica non è sempre così, anzi, ci vuole anche del coraggio a dire di aver trovato qualcosa di nuovo, che non derivi da un problema nel telescopio o da un bug del sistema, cose che capitano spessissimo. Quindi l’andare a fondo di quel dato, il capire da dove proviene, dare credito a quel dato, è una cosa difficilissima nella pratica ma è quello che porta alle grandi scoperte. A me succede molto spesso. Quando lavoro con i miei studenti ancora di più, perché sono loro che fanno il lavoro. Quindi non devo fidarmi solo del telescopio e del codice, ma anche di quello che hanno fatto loro. Quindi essendo studenti alle prime armi è normale che facciano errori. Il dare credito al dato che si impone e poi capire l’origine di quel dato, questo è quello che porta alle scoperte.”

Il Coronavirus ha reso difficile il lavoro a molte persone. Alcuni lo hanno persino perso: lei come riesce a portarlo avanti?

“Il mio lavoro si può dividere in tre parti: una parte è l’insegnamento, una parte è seguire alcuni studenti che fanno ricerca e infine c’è il mio ruolo da ricercatore in collaborazione con altri ricercatori nel mondo. Tutti questi tre aspetti si possono fare online. L’insegnamento, come il lavoro da tutor per gli studenti, è stato portato su Zoom o Skype. Gli studenti che fanno ricerca hanno bisogno solo di dati che devono analizzare e possono collegarsi ai grandi computer universitari direttamente dal loro pc. Per quanto riguarda la mia ricerca continuo a lavorare da casa utilizzando il computer. Qui ci è già stato detto che anche ad agosto quando ripartirà l’anno accademico continueremo l’insegnamento online, e poi non sappiamo quanto si protrarrà.”

Come mai il virus si è diffuso prevalentemente a New York?

“Non sono un esperto di questo aspetto, ma credo sia successa una cosa simile a quella che è successa a Milano. New York è la città più densa degli Stati Uniti e una delle più dense al mondo. A New York tutti usano la metropolitana, quasi nessuno ha la macchina, quindi il contatto tra le persone è notevole. Essendo oltretutto una città con un’economia così forte, è piena di immigrati e di gente che viaggia per lavoro. Si è verificato un flusso globale di persone che provenivano da tutte le parti del mondo, soprattutto dalla Cina e dall’Italia. Nei primissimi mesi ognuno poteva volare liberamente, non c’erano casi positivi perché non c’erano test. Solo dopo Trump ha chiuso i voli prima dalla Cina, poi anche dall’Italia. Di sicuro fino alle prime settimane di marzo il virus ha circolato molto.”

Ultima domanda: le piacerebbe tornare in Italia?

“Per il momento, né io, né mia moglie, perché non sono da solo, abbiamo in mente il ritorno in Italia. Abbiamo trovato lavoro qua, ci troviamo bene, per cui per il momento non dal punto di vista lavorativo sarebbe difficile, è difficile nel mio settore, è difficile in qualunque posto e non sto dicendo che negli Stati Uniti sia facile, ma quando uno trova un lavoro a tempo indeterminato, come può essere il professore di università, diciamo che cambiare potrebbe essere rischioso, sai cosa lasci ma non sai cosa trovi, questa è un po’ la questione. Se parliamo di pensione invece, chissà se ci sarà mai.

Mentre lo ringraziamo è lui a chiederci un’ultima cosa: “Visto che abbiamo parlato anche di sport, ne approfitto per farmi un po’ di pubblicità. Per chi non lo sapesse, ho aperto un canale su YouTube con un amico, mai conosciuto di persona, di Houston che si chiama ‘La Domenica Sportiva ItaloAmericana’. Intervistiamo amici, facciamo clip di sport un po’ legate anche al mondo americano. Per chi fosse interessato all’America, lo sport è cultura e bisognerebbe interessarsi un minimo anche a quello. ”

“La Domenica Sportiva ItaloAmericana”, il link: https://www.youtube.com/channel/UC-x1OA4cEteJ04X9qJRhxRA?app=desktop