“Il corpo si risveglia con la creatività”: laboratori creativi a giugno e luglio a Faenza con RicercAzione

“Il corpo si risveglia con la creatività” è il progetto ideato da RicercAzione e dedicato a tutti i bambini di età compresa tra i 6 e gli 11 anni. Si tratta di laboratori creativi ispirati a forme d’arte diversa e della durata di una settimana ciascuno, in programma a Faenza nei mesi di giugno e luglio, nella bella cornice del Chiostro della ex Casa del Popolo (via Castellani, 25).

“L’idea di questi laboratori è maturata durante le lunghe settimane di lockdown che tutti noi abbiamo affrontato – evidenzia la presidente di RicercAzione Doriana Togni –. Un pensiero particolare è andato ai più piccoli: dopo mesi trascorsi in casa davanti alla realtà degli schermi dei nostri pc e cellulari, attraverso i quali si è parlato con gli amici, seguito le lezioni scolastiche, festeggiato compleanni e tanto altro, abbiamo pensato che fosse necessario risvegliare il corpo e i sensi, ritrovando la meravigliosa sensazione di guardare, toccare, sentire, creare. Durante i laboratori creativi i bambini potranno sperimentarsi nel fare insieme, senza preoccuparsi del risultato finale, ma pensando al processo creativo”.

Il primo tema ad essere affrontato sarà quello artistico con “C’è un asino che vola: laboratorio di arte e fantasia” a cura di Serena Togni, storica dell’arte ed esperta di didattica, che si terrà in due settimane:da lunedì 15 a venerdì 19 giugno e da lunedì 22 a venerdì 26 giugno, dalle 8.30 alle 12.30. Durante le mattinate si giocherà con l’arte, concentrandosi ogni giorno su una parte diversa del corpo «da risvegliare».

Il secondo laboratorio, dal titolo “Fare insieme”, è dedicato all’arte di lavorare il legno e sarà condotto da Pierpaolo Martini, maestro liutaio e artigiano del legno. Il percorso si terrà da lunedì 29 giugno a lunedì 3 luglio, dalle 8.30 alle 12.30.

Il terzo laboratorio è, invece, dedicato all’argilla e verrà curato da Lorena Cabal Lopez, atelierista, esperta e insegnante di ceramica, e si terrà nella settimana da lunedì 6 a venerdì 10 luglio, sempre dalle 8.30 alle 12.30.

“Queste sono le proposte già programmate e pronte a partire – sottolinea ancora Doriana Togni -. Ma abbiamo in cantiere anche un laboratorio di fumetto, sempre in via Castellani, e una sorta di campus estivo da avviare nella ex Colonia di Castel Raniero all’insegna della Outdoor Education con gli esperti Cecilia Fazioli e Filippo Plancher. Ovviamente verranno rispettate tutte le norme di sicurezza vigenti, senza però rinunciare al divertimento e alla bellezza dello stare insieme».

Per info e iscrizioni: 3485477014 – agambarrota@ricercazione.com