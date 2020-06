Nasce il nuovo sito che censisce tutte le Case del Popolo esistenti in Romagna: sono 568

È una “wikipedia” tutta particolare, quella dedicata a tutte le Case del Popolo della Romagna, con la possibilità, come nella famosa enciclopedia online, di integrare, correggere, precisare le infiormazioni, aggiungere foto e documenti. È questo l’obiettivo del nuovo sito internet promosso dal Circolo Cooperatori, www.casedelpopolo.it, già attivo da alcuni mesi.

A www.casedelpopolo.it è possibile trovare le schede di anagrafica storica relative a tutte le Case del Popolo della Romagna, di ogni orientamento e tipologia, dall’800 ai giorni nostri. Sono ben 568 quelle di cui si è trovata traccia e un minimo di documentazione.

E’ il risultato di oltre un anno di ricerca storica, sulla base di un progetto di ricerca condotto da Circolo Cooperatori (www.circolocoop.ra.it). Per quanto la ricognizione sia stata approfondita, consultando i documenti editi e gli archivi storici disponibili, non sempre è stato possibile ricostruire le vicende storiche di ogni realtà dalla fine dell’800 ad oggi. A fianco di alcune schede con un buon dettaglio, ce ne sono altre che contengono poco più della denominazione e della localizzazione.

E vi è comunque l’esigenza di integrare le storie delle singole realtà e questo sarà possibile solo con un concorso collettivo, anche perché molti documenti, cartacei, fotografici, audio-video sono disponibili solo presso gli archivi delle famiglie dei protagonisti di quelle esperienze.

Per questo si fa appello a tutti coloro che sono interessati e sono in grado di fornire ulteriori informazioni storiche. Il nuovo sito, www.casedelpopolo.it, è stato promosso proprio a questo fine: recuperare informazioni che spesso non si trovano negli archivi e dare modo a tutti di conoscere e dare il proprio contributo all’approfondimento di una esperienza storica così significativa. Per correggere, approfondire ed integrare le informazioni presenti è sufficiente compilando il modulo che compare in ogni scheda pubblicata sul sito internet o inviare una email, anche con foto/video e materiale documentario, a circolo@circolocoop.ra.it. Altrettanto graditi segnalazioni, osservazioni e suggerimenti, anche critici, da parte di tutti.

Il progetto di ricerca sulle Case del Popolo della Romagna, compresa questa iniziativa è promosso dal Circolo Cooperatori APS, Associazione Culturale romagnola, col contributo anche della Regione Emilia-Romagna (Legge su Memoria e Storia del Novecento – anno 2019).

Per info email a circolo@circolocoop.ra.it