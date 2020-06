Di amore per una donna e per il vino: è in libreria il romanzo di Francesco Falcone, scrittore cervese

E se provassimo a regredire? Ovvero camminare indietro. Perché se è vero che l’amore spacca, spariglia, l’amore per una donna o per la vita o ancora meglio per il vino, allora non ci resta che deporre gli abiti adulti, (in)gessati, e infilare l’intelletto nei pantaloncini corti di bambino. Nessuno sa dividere, infrangere, squarciare meglio di un bimbo nel nome della conoscenza. Francesco Falcone, 44 anni, cervese di adozione, scrittore, degustatore e divulgatore di vino ha scelto questa strada. “Regredire” per un anno circa, il tempo di scrivere il suo libro-indagine “Il senso di un amore. Parole per Tamara, per la Vita, per il Vino”.

Un libro segnato da un’inchiesta compulsiva sull’amore. Un camminare indietro in cui Falcone non fa nulla per ripararsi, anzi. Con lo stesso candore di un bambino, si concede alla trasparenza delle parole. Si fa ascoltare, nelle poesie, negli scritti, nelle riflessioni e negli aforismi, come una voce familiare in tutte le sezioni del libro dove si “vendemmiano grappoli di esistenze”. “Racconto l’amore in un senso multidimensionale. Che poi è il senso che mi appartiene”, spiega Falcone. “L’amore per una persona che mi ha cambiato la vita. E mi ha portato a riflettere su un sentimento che quasi mai avevo considerato da un punto di vista intellettuale”.

«Ho scritto con Tamara nel cuore, la vita negli occhi e il vino nelle vene», continua l’autore. Una donna che satura il suo mondo e che condensa, potremmo dire, l’immaterialità di Beatrice, la tormentosa fisicità di Laura e l’umanità complessa di Fiammetta. Ma Tamara, a cui l’autore dedica “Buon viaggio” («non so cosa fai, dove sei, con chi sei cosa diventerai, amore mio, ma so che sei in viaggio. E mi rincuora») e ancora di più nella “Lettera a Tamara”, è anche l’essere di un amore senza confini, quello che vuole il bene dell’amato, come insegnava Guglielmo da Baskerville.

«Per molti l’amore è una forma di dissociazione dalla realtà – aggiunge -, invece per me è la quintessenza della realtà. A me l’amore regala corpo ed energia (…) mi regala entusiasmo e memoria. E mi rimette al mondo». C’è l’irrequietezza e il tormento di chi cerca di spiegare l’attimo: data, ora e luogo di nascita dell’amore, senza mai oltrepassare quel mistero. In questo senso “Il caso” appare come una delle poesie del libro più intense perché più irrequieta. Nella ricerca di una risposta che non esiste se non in un’elencazione di parole-luoghi e stati d’animo. (Comincia per caso l’amore/ sguardi, sorrisi, caffè, pensieri pieni di pulsioni/cinema, ristorante, vino, confidenze piene di colori/baci, carezze, orgasmi, risvegli pieni di passioni/ agitarsi di messaggi, nuovi appuntamenti/strategie piene di attenzioni).

Ma l’amore o è un sentimento che inonda e colma ogni nanospazio dell’esistenza, o non è. «Se l’amore non imbratta la quotidianità di due persone, se non ne cambia i connotati, se non dilaga nella vita di tutti i giorni, se non appare invadente, smisurato, appassionato, allora non è arte e per quanto mi riguarda non è amore» (L’arte d’amare).

Ecco perché non c’è alcuna differenza tra l’amore per una donna e l’amore per il vino. «Già il vino. Il vino è dentro di me da troppo tempo – dice ancora Falcone – per essere considerato solo l’oggetto del mio mestiere. Di vino ne bevo, ne degusto e ne parlo da venticinque anni ormai, ma è ciò che del vino non ho mai detto che mi interessa. E molte cose che del vino taccio appartengono all’intimità della mia esistenza. Qui ho provato a vuotare il sacco, in modo onesto». “Un vino paesaggio” e “Evoluzione del gusto in Italia” sono i due testi in cui Falcone con una prosa snella, lineare e diretta fa capire bene il suo concetto di bellezza del vino. E soprattutto la profonda antitesi fra artigiani di bellezza universale e fabbricanti di bellezza perpetua. I primi sono i vignaioli di vini umani, dove il vino «il nostro vino, sa dialogare con la sua terra, e ha il trasporto emotivo di chi lo ha fatto». Gli altri, i fabbricanti, sono gli enochirurghiestetetici. «Spesso i vini dei loro cataloghi, non importa se originati a Nord o a Sud d’Italia, sfoggiano “canoni estetici non derogabili in termini di colore (acceso, generoso), di frutto (intenso, aitante, “convesso”), di struttura (densa, estrattiva) e di trama gustativa (levigata, avvolgente, morbida); con conseguente scarsa considerazione per le caratteristiche tipologiche, varietali, territoriali e storiche dei luoghi d’origine». Il tempo del vino umano è un eterno futuro interiore e mai anteriore come quello della turboenologia, ci dice Falcone.

Testi unici e rivelatori, in un libro che non vuole dare risposte. Non almeno all’eterna domanda “Che coss’è l’amor” come si è chiesto Vinicio Capossela. Ma che ti fa sentire “Re della cantina e Vampiro della vigna per una lunga notte”.

L’autore

Nato a Gioia del Colle il 6 maggio del 1976, Francesco Falcone vive a Cervia dal 1996. Scrittore, degustatore e divulgatore, è allievo di Sandro Sangiorgi e Alessandro Masnaghetti, dal 2016 firma indipendente di Winesurf. Dopo un biennio di formazione nella ciurma di Porthos, una lunga esperienza piemontese per i tipi di Go Wine (culminata con il libro “Autoctono Si Nasce”) e due anni di stretta collaborazione con Paolo Marchi ( Il Giornale; Identità Golose), ha concentrato per un decennio il suo lavoro di cronista del vino per Enogea (2005-2015). Per otto edizioni è stato tra gli autori della Guida ai Vini d’Italia de l’Espresso (2009-2016). Nel 2017 ha scritto il libro “Centesimino, il territorio, i vini, i vignaioli” ( Quinto Quarto). Nell’estate del 2018 ha collaborato alla seconda edizione di Barolo MGA, l’enciclopedia delle grandi vigne del Barolo ( Alessandro Masnaghetti Editore). A gennaio 2019, per i tipi di Quinto Quarto, è uscito il libro “Intorno al Vino, diario di un degustatore sentimentale”. A Ottobre 2020 sarà pubblicato un suo saggio sulla Romagna del vino (Nuova Romagna) ed entro il 2021 vedrà la luce il suo libro di racconti sulla Champagne. Da sette anni è docente di numerosi laboratori di degustazione indipendenti da nord a sud dell’Italia. Per contattare l’autore: fra.falcone2003@libero.it.