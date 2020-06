Fusignano. Consegnati i premi della IV edizione di “Parole a Colori”

Nonostante l’anno scolastico in presenza si sia fermato a fine febbraio, nonostante le difficoltà insite in questo periodo così particolare per tutti, i volontari del Circolo Auser Volontariato di Fusignano hanno voluto portare avanti il progetto “Parole a Colori” che per l’anno scolastico 2019/2020 è alla sua IV Edizione consecutiva.

Il tema, che ha coinvolto le classi seconde e terze della Scuola Secondaria di Primo Grado Battaglia, era “I nostri sogni dopo la terza media”. Come per le precedenti edizioni, sono state considerate due categorie: “parole” per l’elaborato testuale e “colori” per l’elaborato artistico.

Viste le difficoltà del momento, non è stato possibile organizzare la cerimonia di premiazione, come è sempre stato fatto negli anni precedenti. I vincitori di ogni classe partecipante sono quindi stati avvisati singolarmente e ad ognuno è stata consegnata una pergamena.

A breve il catalogo con i lavori premiati sarà disponibile sul sito www.auserravenna.it.

I vincitori del concorso:

Categoria PAROLE

2 A – Ilaria Dirani

3 A – Ludovica Amodio

2 B – Linda Rambelli

3 B – Gabriele Muccioli

2 C – Benedetta Gasparoni

3 C – Elena Ciuffoli

Categoria COLORI

2 A – Anna Mastrobuoni

3 A – Sibel Zenjili

2 B – Serena Costantino

3 B – Mattia Ghinassi

2 C – Sara Corrado

3 C – Manuela Helena Gorowska