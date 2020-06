Il presidente del Ravenna FC, Alessandro Brunelli: “Trasformiamo la rabbia in energia”

Il presidente del Ravenna Fc, Alessandro Brunelli, si è espresso in merito a quanto deliberato in Consiglio Federale. È evidente l’insoddisfazione per le decisioni prese nelle alte sfere, ma non si abbatte e punta tutto sulla squadra, che ha ripreso recentemente gli allenamenti e si è ritrovata con grande voglia di combattere.

“Temevo le decisioni che sono poi state prese, perché nelle ultime settimane si era persa la coerenza. Ma questa soluzione è addirittura diversa da tutto quello che era stato discusso e considerato fino ad oggi”, ha dichiarato.

Anche se Il comunicato della FIGC parla di decisioni secondo il merito sportivo, secondo Brunelli “di merito sportivo in questa soluzione ce n’è davvero poco. Con 11 partite da giocare, mi sembra chiaro che siamo di fronte a una inspiegabile forzatura”.

Ora la squadra è di fronte ai playout. Il presidente afferma di vivere questa situazione “con grande rabbia sportiva, che ora dobbiamo tutti trasformare in energia positiva per chiudere questa stagione in modo esemplare. È l’occasione per mostrare la nostra capacità di reazione.”

Oggi il Ravenna ha ripreso ufficialmente l’attività e il presidente dice di averla trovata “meglio di come me li aspettassi, considerati i tre mesi si stop. Ho visto gli sguardi che speravo di vedere”.