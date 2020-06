Ok alle Visite guidate in tutti i musei e monumenti di Ravenna aperti al pubblico

In tutti i musei e monumenti della città di Ravenna aperti al pubblico sono consentite le visite con accompagnamento di guide professioniste, nel rispetto delle regole di comportamento contenute nei protocolli e nelle linee guida regionali e nazionali anti Covid e tenendo conto delle peculiarità dei singoli siti.

Si tratta del Museo d’arte della città di Ravenna (gestito dal Comune), della basilica di Sant’Apollinare in Classe e del mausoleo di Teodorico (monumenti statali, gestiti in collaborazione, ai sensi dell’accordo di valorizzazione tra il Mibact, il Comune di Ravenna e la Fondazione RavennAntica), del museo Classis e del sito archeologico Antico Porto (gestiti dalla Fondazione RavennAntica), delle basiliche di San Vitale e di Sant’Apollinare Nuovo, del Museo arcivescovile, del mausoleo di Galla Placidia e del battistero Neoniano (gestiti dall’Opera di Religione).

Tra le principali misure da adottare, oltre a quelle di carattere generale ormai universalmente note, per gruppi non superiori alle cinque persone le visite possono essere condotte anche senza l’ausilio di radioguide, mentre per i gruppi più ampi è obbligatorio l’utilizzo della radioguida, che al termine della visita deve essere sanificata a cura delle guide stesse o nella maggior parte dei casi delle ditte specializzate che forniscono radioguide e auricolari.

E’ il risultato del tavolo di confronto provinciale svoltosi il 3 giugno scorso, su richiesta del Sindacato provinciale guide ed accompagnatori turistici, al quale hanno partecipato rappresentanti dei Comuni e della Provincia di Ravenna e delle associazioni economiche di categoria.

Riconoscendo le guide professionali come una risorsa molto importante per la valorizzazione del patrimonio musivo e monumentale, in grado di dare, ancor di più in questo periodo, un contributo significativo all’ottimizzazione dei percorsi e delle esperienza di visita, il Comune di Ravenna e la Fondazione RavennAntica hanno dato fin da subito piena disponibilità, così come l’Opera di Religione e il Polo museale dell’Emilia Romagna – sede di Ravenna, riservandosi di attendere l’autorizzazione ufficiale della direzione generale del Ministero per i beni e le attività culturali, puntualmente arrivata, presso la quale si era attivata la stessa Amministrazione comunale.

Altresì il Comune è impegnato a sollecitare risposte e soluzioni alla Regione e al Governo per quanto riguarda il tema del sostegno al reddito delle guide turistiche per i mancati introiti durante il periodo di lockdown.