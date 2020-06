Punta Marina Terme. Ex scuola infanzia “Il Faro” in condizioni di abbandono

All’attenzione del

presidente del “Consiglio Territoriale del Mare”

Sindaco di Ravenna

La scuola materna dell’infanzia “Il Faro” di Punta Marina Terme è chiusa da circa quattro anni. Poco prima della cessata attività furono installati alcuni giochi nuovi di plastica e un gazebo in legno. Dopo la chiusura, speravo che i giochi potessero essere spostati in altre scuole, oppure protetti dalle intemperie, come succede nelle nostre case e attività commerciali, per evitarne il degrado, ma ad oggi tutto è rimasto com’era. Purtroppo da diversi mesi, turisti e residenti sono costretti ad assistere al degrado dell’area scoperta, causato dal mancato sfalcio del verde. Non so quale sia lo stato della struttura in muratura, ma spero che per evitare danni, qualcuno abbia fatto controlli periodici.

In paese regna grande delusione nel vedere trattata in questo modo la “proprietà pubblica”, per questo si spera che a breve nell’area vengano eseguiti sfalcio e manutenzione periodica del verde, eventuali manutenzioni della struttura, e che in futuro non possano ripetersi queste spiacevoli situazioni.

Molti residenti, nel caso la struttura sia stata destinata ad altro uso, sperano che possa essere trasformata quanto prima in un centro per “anziani”, perchè sicuri che servirebbe per rendere un ottimo servizio ai “nostri nonni”.

Certo di una Vostra Celere risposta, rimango a disposizione per qualsiasi necessità.

Luca Rosetti (LpR)