Si parla di alimentazione nell’incontro live del Fantini Club di Cervia di questa settimana

Proseguono gli Incontri live del Fantini Club, in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club, e sulla pagina eventi del sito fantiniclub.com. “Alimentarsi oggi e domani” è il tema dell’incontro in programma martedì 9 giugno alle ore 19.00.

Sarà un’occasione per parlare del mondo del fine dining e del suo ruolo nel rendere disponibili prodotti di qualità per il benessere delle persone, in coerenza con un impegno verso la comunità ed il pianeta.

Il giornalista Lorenzo Dallari ne parlerà insieme agli ospiti:

– Stefano Marini, AD di San Pellegrino

– Chef Davide Oldani, patron del ristorante stellato D’O a Cornaredo, ideatore della cucina POP,

– Claudio Fantini, patron del Fantini Club,

– Gennaro di Napoli, detto Genny, ex campione di atletica.

Gli Incontri del Fantini Club dedicati a sport e turismo proseguono ogni martedì alle ore 19.00 in diretta sulla pagina Facebook @fantiniclub, sul canale Youtube Fantini Club e sulla pagina eventi del sito fantiniclub.com.