Spaesato e pelle e ossa, un passante lo salva dalla strada: storia del gattino trovato sotto il temporale

Come raccontano dall’Infermeria Felina Enpa di Bizzuno, sotto il brutto temporale che ha colpito la Bassa Romagna è stato ritrovato un piccolo gattino di circa un mese, “spaesato, pelle ed ossa (anche se il pelo trae in inganno!). Era sul ciglio della strada nei pressi di via Pilastrino a Bagnara di Romagna, quando un passante si è accorto di lui e – scrivono dall’Infermeria – contro l’indifferenza e l’ignoranza dilaganti ha immediatamente accostato l’auto e l’ha messo in sicurezza cercando attentamente di capire se nei paraggi fosse presente la mamma ed eventuali fratellini. Ma dopo mezz’ora di ricerche si è arreso all’evidenza che era completamente solo”. Ora, all’Infermeria Felina cercano una balia felina che lo ospiti fino al primo vaccino: chi si vuole offrire può chiamare Ilaria al 3465356012