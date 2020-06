A Massa Lombarda riparte il servizio di trasporto sociale per disabili che necessitano di visite ed esami

Torna attivo, dopo la sospensione dovuta all’emergenza da Covid-19, a Massa Lombarda il servizio di trasporto sociale per disabili, gestito dal Comune di Massa Lombarda in collaborazione con l’Auser locale, che mette a disposizione gli autisti volontari.

Il servizio, svolto grazie a un pulmino attrezzato per il trasporto disabili, è rivolto agli anziani con un’età superiore a 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini e, in casi particolari valutati dal Servizio Sociale, anche a persone giovani con patologie che necessitano di riabilitazione o terapie intensive. Il servizio di trasporto sociale permette ai cittadini di recarsi nei padiglioni ospedalieri di Lugo, Conselice, Fusignano, Bagnacavallo e in altri servizi di terapia convenzionati con l’Ausl per effettuare visite, esami, prenotazioni, ritiro esiti e/o referti e per visitare i parenti ricoverati.

Il pulmino effettua due corse al mattino e altrettanti rientri, sempre in mattinata. È inoltre disponibile una corsa al pomeriggio solo per Lugo e Villa Maria. Per usufruire del pulmino occorre essere abbonati. È possibile scegliere tra abbonamento annuale o semestrale a seconda delle esigenze. Le informazioni sugli abbonamenti e sugli orari delle corse sono disponibili al link http://www.comune.massalombarda.ra.it/GUIDA-AI-SERVIZI/Sostegno-ed-Assistenza/Servizio-Sociale/Trasporto-sociale. Il trasporto è effettuato partendo e rientrando presso il domicilio dell’utente.

Per usufruire del servizio è necessaria la prenotazione fino al completamento dei posti disponibili per il viaggio richiesto (8 posti per ciascuna corsa). È possibile prenotare il posto allo Sportello Sociale del Comune di Massa Lombarda (via Saffi 2) dal lunedì al venerdì entro le 12.30 del giorno prima. Per informazioni contattare il numero 0545 985886 o scrivere alla mail servizisociali@comune.massalombarda.ra.it.