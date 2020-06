A Ravenna torna Judo al Parco: si parte giovedì 11 giugno al Fagiolo

Tornano a Ravenna i giovedì di Judo al Parco. Progetto ludico motorio organizzato dagli istruttori del kaishi judo Romagna, giunto alla sua terza edizione e dedicato a tutti i bambini che vorranno avvicinarsi e cimentarsi in questa affascinante disciplina. Questi mesi di sacrificio non hanno fermato ne i bambini ne i tecnici del Kaishi Judo Romagna che con al fianco anmic, avis e Aeer e giovedì 11 giugno presso il Parco Fagiolo di via Cavina dalle ore 17.30 alle ore 19.30 si ritroveranno insieme per colorare e rallegrare l’atmosfera del parco.

Durante gli otto incontri nei parchi pubblici della città i judoka del Kaishi Judo Romagna sosterranno gli esami di graduazione che a causa della prematura interruzione delle palestre non hanno ancora avuto luogo.

I successivi appuntamenti saranno: giovedì 18 giugno presso i Giardini Pubblici della Loggetta Lombardesca in viale Santi Baldini, giovedì 25 giugno presso il giardino Mani Fiorite di via Eraclea, giovedì 2 luglio al Parco Fagiolo di via Cavina, Giovedì 9 luglio al giardino Mani Fiorite di via Eraclea, giovedì 16 luglio al Parco Carlo Urbani viale della lirica, giovedì 23 luglio presso il Parco Fagiolo di via Cavina giovedì 30 luglio la festa finale ai Giardini Pubblici della Loggetta lombardesca in viale Santi Baldini.

L’evento è completamente gratuito ed è obbligatorio portare la mascherina al seguito.