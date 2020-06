A Bagnacavallo raddoppia "Artestate", il Cre di Beat Ballet dedicato all'arte

L’associazione Beat Ballet raddoppia quest’anno il proprio Centro artistico estivo Artestate con il nuovo Artestate Project. Dal 15 giugno al 7 agosto e dal 24 agosto all’11 settembre Artestate si svolgerà, dalle 7.45 alle 18, per i bambini dai 6 agli 11 anni. I locali adibiti saranno quelli del Comune in via Togliatti 2 a Bagnacavallo. Il Cre costa 80 euro a settimana, comprese due merende.

Dal 29 giugno al 7 agosto verrà organizzato poi – è questa la novità del 2020 – il Cre Artestate Project per la fascia d’età dei ragazzi della scuola primaria di secondo grado. In questo caso le attività si svolgeranno dalle 15 alle 18. Il costo del Cre è 40 euro a settimana e si svolgerà a Bagnacavallo in locali al momento in corso di individuazione.

Considerando le nuove disposizioni in merito al Covid-19 che non permettono la realizzazione di veri spettacoli, sarà proposta la produzione di trailer cinematografici creati e montati nel rispetto delle regole di distanziamento sociale. Per la stagione in corso si parlerà di musical.

Nato con lo scopo di sensibilizzare i ragazzi su ogni forma d’arte, Artestate si focalizza su diverse discipline: danza, recitazione, scenografia con creazione di costumi e canto attraverso laboratori che verranno organizzati da professionisti del settore ed educatori qualificati.

Mentre i bambini di Artestate saranno gli esecutori del trailer, i ragazzi di Artestate Project saranno il dietro le quinte e il motore organizzativo (regia, montaggio, ideazione) dei trailer. Ci sarà poi spazio, sempre con l’ausilio dello staff degli educatori, per i compiti oltre che per il gioco e tempo libero. L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Bagnacavallo.

Informazioni e prenotazioni:

beatballetasd@gmail.com

www.beatballetasd.it

Beat Ballet Asd

via Cà del Vento 26

Bagnacavallo