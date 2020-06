Ballare a due metri di distanza… Maicol Ucci (Indie Club): siamo tornati ai tempi di DirtyDancing?

La conferenza delle Regioni ha approvato le linee guida per la riapertura di locali da ballo. Ora si dovrà aspettare un nuovo DPCM che il Premier Conte dovrebbe firmare entro la settimana, ma le nuove “regole” stanno sollevando non poche polemiche. In particolare l’indicazione di “ballare a due metri di distanza”: nelle discoteche e nei locali da ballo, occorrerà tenere un metro di distanza nel locale, due metri all’interno della pista.

“Perché ovunque vige la regola di 1 metro di distanza ma se balli devi stare a 2 metri? Siamo tornati ai tempi di DirtyDancing?” Si domanda Maicol Ucci della discoteca Indie di Cervia. “Per i locali da ballo è una disposizione problematica da mettere in atto.

Come potremo controllare la clientela? Perchè il ballo dev’essere considerato più pericoloso? Ballare a due metri di distanza è fantasioso… a quel punto e meglio dire “Non si balla” – prosegue Ucci -. Ci auguriamo che prima del DPCM sia definitivo, vengano riviste queste limitazioni troppo stringenti”.

“Mi lascia perplesso anche l’indicazione del poter consumare le bevande solamente seduti – prosegue -. Capisco il divieto di consumare al bancone del bar per evitare assembramenti in attesa del drink. Ma non capisco perchè bere in piedi potrebbe comportare maggior rischio di contagio rispetto al bere seduti. Credo che anche in questa indicazione possa essere rivista”.

Per quanto riguarda le prescrizioni sanitarie proposte ad oggi per la riapertura dei locali, Ucci si dice favorevole: “Le metteremo in pratica, limiteremo le capienze, organizzeremo le prenotazioni on line, sanificheremo e igienizzeremo. Le ritengo tutte cose necessarie e di buon senso. Molte sono abitudini già diffuse. Ad esempio, rispetto all’accesso nei locali solo su prenotazione, non sono preoccupato – dichiara -. Noi, come Indie, siamo già strutturati per questo. E’ chiaro che ci auguriamo che poi non si creino assembramenti di giovani all’esterno.”

“Mi auguro che le prime proposte fatte per il nostro settore vengano riviste e migliorate da persone che hanno contatto con la realtà non da chi vive sulla luna – commenta -. Crediamo che oramai tutti abbiano “imparato” le regole per evitare il contagio, sono attenzioni entrate nella routine di ciascuno”.

“Dopo mesi di chiusura non vediamo l’ora di riaprire. Stiamo facendo le prove, ci rimboccheremo le maniche e cominceremo i lavori di ripristino del locale, non appena avremo le linee guida definitive. Faremo le corse per metterle in pratica e adatteremo le Indie a tutte le normative di sicurezza. Credo che entro una settimana o 10 giorni, saremo pronti per inaugurare la stagione estiva. C’è voglia di ballare!“