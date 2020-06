Come sapete, la pregiata Cozza di Marina di Ravenna è protagonista di un gustosissimo appuntamento all’insegna dell’ambiente e della gastronomia di mare anche quest’anno. Ovviamente l’emergenza Coronavirus non consente una festa all’aperto a Marina di Ravenna come gli altri anni, ma la festa – in edizione Smart per coniugare piacere e sicurezza – si tiene dal 26 al 28 giugno con il sentimento a Marina di Ravenna e con il gusto in tavola, direttamente a casa di ogni amante della cozza o al ristorante. Il percorso della festa offre diverse possibilità. Ci sono sei chioschi online (sul sito LACOZZADIRAVENNA.IT) dove si possono ordinare i piatti e i menu a base di cozze preparati da alcuni chef locali. Oppure ci sono 56 ristoranti del territorio dove chi vuole gustare le cozze di Ravenna può richiederle nella settimana che va dal 22 al 28 giugno (ma in molti casi le cozze sono proposte per tutta la stagione e già le potete trovare in menù). Infine per promuovere questo prodotto pregiato e prelibato, la Festa della Cozza di Marina di Ravenna ha stipulato una partnership con alcuni privati e con le catene Coop e Conad per favorire la vendita della cozza selvaggia di Marina sui banchi del pescato. In particolare, grazie a Coop le Cozze di Marina di Ravenna saranno anche sui banchi del pescato in provincia, a Faenza, Lugo e Alfonsine.

I BANCHI DEL PESCATO DOVE TROVATE LA COZZA DI MARINA DI RAVENNA

A RAVENNA

La Pescheria Ravennate – Via Rubicone, 83 – Ravenna – 0544.61646

– Via Rubicone, 83 – Ravenna – 0544.61646 Pescheria Alex e Raf – Via Bastione, 6 – Ravenna – 0544.36173

– Via Bastione, 6 – Ravenna – 0544.36173 Pescheria Friggitoria Grazia e Filippo – Via Circonvallazione al Molino, 134 – Ravenna – 348.8224595

– Via Circonvallazione al Molino, 134 – Ravenna – 348.8224595 Pescheria Mario di Buzzi Laura & C. – Via Giuseppe Bovini, 32 – Ravenna – 0544.38493

– Via Giuseppe Bovini, 32 – Ravenna – 0544.38493 Pescheria Conad La Fontana – Vicolo Tacchini, 33 – Ravenna – 0544.453452

– Vicolo Tacchini, 33 – Ravenna – 0544.453452 Pescheria Conad Galilei – Via Isaac Newton, 28 – Ravenna – 0544.472193

– Via Isaac Newton, 28 – Ravenna – 0544.472193 Pescheria Conad Cesarea – Via Cesarea ang. Via Serra – Ravenna – 0544.63238

– Via Cesarea ang. Via Serra – Ravenna – 0544.63238 Punto Vendita Extracoop Ravenna Esp – Via Bussato, 86 – Ravenna – 0544.871111

– Via Bussato, 86 – Ravenna – 0544.871111 Punto Vendita Coop Ravenna Faentina – Piazzale Nenni, 1 – Ravenna – 0544.461351

– Piazzale Nenni, 1 – Ravenna – 0544.461351 Punto Vendita Coop Ravenna Gallery – Via Gramsci, 82 – Ravenna – 0544.472999

– Via Gramsci, 82 – Ravenna – 0544.472999 Punto Vendita Coop Ravenna Teodora – Via Travaglini, 22 – Ravenna – 0544.591544

A MARINA DI RAVENNA

Il doppio gusto della Pescheria Nanni – Viale delle Nazioni, 7 – Marina di Ravenna – 0544.531141

– Viale delle Nazioni, 7 – Marina di Ravenna – 0544.531141 Motonave Ulisse – Banco vendita cozze – Via Zen, 14 – Marina di Ravenna – 0544.1584104

– Via Zen, 14 – Marina di Ravenna – 0544.1584104 Pescheria Da Lucia – Viale delle Nazioni, 19 – Marina di Ravenna – 0544.531066

A PUNTA MARINA TERME

Conad Punta Marina – Viale Navigatori, 88 – Punta Marina Terme – 0544.437014

A SAN PIETRO IN VINCOLI

Pescheria L’Angolo del Pesce – Via Farini, 101 – San Pietro in Vincoli – 334.3422441

A LIDO ADRIANO

Pescheria Alex e Raf – Viale Lodovico Ariosto, 11 – Lido Adriano – 0544.494181

AD ALFONSINE

Punto Vendita Coop Alfonsine – Viale Orsini, 5 – Alfonsine – 0544.83699

A FAENZA

Punto Vendita Coop Faenza Il Borgo – Via Fornarina, 119 – Faenza – 0546.634441

– Via Fornarina, 119 – Faenza – 0546.634441 Punto Vendita Coop Faenza Le Maioliche – Via Colombo, 18 – Faenza – 0546.633111

A LUGO

Punto Vendita Coop Lugo Il Globo – Via Concordia, 36 – Lugo – 0545.280111

IL NUOVO SITO INTERNET FULCRO DELLA FESTA SMART 2020

Il sito LACOZZADIRAVENNA.IT è il centro vitale della festa. Anche se il gusto è tutto in tavola, ovviamente. Sul sito internet sono presenti 6 CHIOSCHI ONLINE realizzati con la collaborazione di ristoratori del territorio: ogni ristoratore gestore del proprio chiosco presenta il menu a base di cozze di Marina di Ravenna. Al sito si accede per entrare in contatto con il ristorante e ordinare il piatto a base di cozze che si potrà ricevere a domicilio o che sarà ritirato dal cliente in modalità asporto.

Sul sito si trovano i 56 RISTORANTI DEL TERRITORIO (da Casal Borsetti a Lido di Savio, passando per Ravenna città) che durante la settimana della festa e anche dopo propongono nei loro menù la Cozza di Marina di Ravenna con la creazione di piatti dedicati. I clienti potranno recarsi al ristorante e, dove è possibile, scegliere l’asporto.

Un’area del sito è dedicata ai 21 BANCHI DEL PESCATO, 9 pescherie, 4 punti vendita CONAD e 8 punti vendita COOP (che oltre alla città di Ravenna copre anche la provincia con Alfonsine, Lugo e Faenza), che aderiscono al progetto con l’impegno di proporre le cozze di Marina di Ravenna.

SHOW COOKING è lo spazio dedicato alle premiere Youtube – oltre che prima visione Facebook e Instagram – dei cuochi che propongono l’esecuzione di squisite ricette a base di cozze.

Uno spazio è dedicato agli INCONTRI con i pescatori, con Slow Food e i conoscitori delle problematiche della pesca, del valore del pescato, dell’esperienza e della professionalità dei pescatori subacquei.

Legato alla festa, su Instagram viene lanciato il contest #ILMIOPIATTODICOZZE. Verranno premiati il piatto di cozze più bello in base al voto popolare e i 3 piatti di cozze migliori in base al giudizio insindacabile dello chef Vincenzo Cammerucci di CaMì Ristorante e Agriturismo. Il contest è aperto a tutti gli instagrammers, diventando così una vera e propria festa nazionale, a cui tutti potranno partecipare con le cozze del loro territorio.

La manifestazione è promossa da Tuttifrutti Agenzia di Pubblicità e da Slow Food Condotta di Ravenna. “La Cozza di Marina di Ravenna in Festa” vede il patrocinio e il contributo del Comune di Ravenna, il patrocinio della Provincia di Ravenna, della Regione Emilia-Romagna, della Camera di Commercio di Ravenna, di AMA Associazione Mediterranea Acquacoltori e del Consorzio Mitilicoltori dell’Emilia-Romagna. Quest’ultimo ha creato il marchio Cozza Romagnola, del quale si fregia anche la Cozza di Marina di Ravenna, specificandone la peculiare caratteristica di crescita spontanea. Alla manifestazione collaborano Confesercenti, Confcommercio, Legacoop Romagna e AGCI, le cooperative dei pescatori La Romagnola, Nuovo Conisub, Ulisse e la Pro Loco di Marina di Ravenna.