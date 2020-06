Le congratulazioni di Mazzotti (Lega Coop Romagna) per l’acquisto della sede da parte di Raviplast

Mario Mazzotti, presidente Legacoop Romagna, si felicita per l’acquisto della sede da parte della cooperativa Raviplast.

“Quando nel 2013 un gruppo di lavoratori della Pansac decise di salvare il proprio posto di lavoro, acquistando il ramo d’azienda e creando una cooperativa, non era facile immaginare che nell’arco di un così breve periodo sarebbero stati in grado di compiere un passo così significativo” asserisce Mazzotti, aggiungendo: “Questa tappa importante avviene in un momento difficile per tutta l’economia e assume quindi un sapore ancor più particolare, di speranza per una ripartenza rapida”.

L’analisi e i ringraziamenti di Mazzotti: “Le più vive congratulazioni vanno quindi a tutta la compagine sociale e al gruppo dirigente. Sin dall’inizio i soci hanno investito in prima persona, affrontando mille sacrifici, senza mai arrendersi di fronte ai tanti ostacoli che hanno incontrato. E’ grazie al loro impegno che una presenza produttiva storica continua a vivere nel cuore della città di Ravenna.

Legacoop Romagna è stata al fianco della cooperativa sin dalla fase di ideazione e continuerà a farlo, utilizzando tutti gli strumenti a sua disposizione, in stretta collaborazione con le altre centrali cooperative e le organizzazioni sindacali. Un ringraziamento sentito va al Comune, che non ha mai fatto mancare il proprio appoggio e nel corso degli anni ha mantenuto la destinazione produttiva dell’area. Il Sindaco Michele De Pascale in prima persona ha seguito da vicino gli ultimi passaggi che hanno portato all’acquisizione in proprietà dello stabilimento da parte della cooperativa”.