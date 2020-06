Zingaretti nomina il sindaco di Lugo, Davide Ranalli, responsabile nazionale PD per i piccoli Comuni

Nella tarda serata di ieri, mercoledì 10 giugno, il segretario nazionale del Pd, Nicola Zingaretti, ha nominato il sindaco PD di Lugo, Davide Ranalli, responsabile nazionale del partito per i piccoli comuni. “Una nomina inaspettata ma che mi riempie di grande orgoglio e soddisfazione – commenta Ranalli su Facebook -. Da oggi, oltre che per la mia comunità, metterò le mie competenze e la mia esperienza acquisita sul campo, a disposizione del mio partito a livello nazionale. Lavorerò in squadra, come ho sempre fatto, per dare una mano al mio Partito a radicarsi e a prendersi cura delle città e delle persone che le vivono”.