Diabetes in Music in diretta Facebook e YouTube Marianne Mirage, Mirko Casadei e la Rétromarching Band

Dopo l’inaugurazione dell’edizione di Diabetes Marathon 2020 “oltre il tempo e lo spazio” che si è tenuta lunedì 8 giugno alle ore 21.00 con l’intervento inedito dell’artista Roberto Mercadini in diretta Facebook e YouTube sulle pagine Diabetes Marathon, e le dirette che in questi giorni stanno animando online il Diabetes Marathon Village, venerdì 12 giugno ( alle ore 20.30) sarà la volta dell’evento musicale Diabetes in Music. Protagonisti della serata musicale benefica in diretta Facebook e YouTube Marianne Mirage, Mirko Casadei e Rétromarching Band.

Diabetes Marathon 2020, che culminerà domenica 14 giugno con l’evento sportivo Diabetes Marathon Run “oltre il tempo e lo spazio”, ha dovuto fare i conti con l’emergenza Covid-19 ed è stata ripensata in una nuova veste per dare un segnale forte a chi convive con il diabete. Perché per una persona con diabete ogni giorno è una potenziale emergenza. Nel programma della manifestazione, quest’anno denominata “oltre il tempo e lo spazio”, non poteva mancare il tradizionale appuntamento musicale.

Marianne Mirage, artista forlivese che dalla Romagna ha conquistato i palchi delle capitali internazionali della musica facendo innamorare della sua musica addirittura Patty Smith, ha accolto subito con grande entusiasmo la proposta degli organizzatori del tradizionale evento di sensibilizzazione sul diabete e di raccolta fondi e si esibirà per la serata dal proprio appartamento di Milano. “Siamo molto grati a Marianne Mirage per aver accolto a braccia aperte il nostro invito e per noi è già diventata parte della famiglia Diabetes Marahon. Siccome la Romagna è la nostra casa, abbiamo pensato subito a Mirko Casadei per traghettarci in questa nuova dimensione dell’evento “oltre il tempo e lo spazio”, lui che ha saputo reinterpretare la tradizione romagnola dando prova di come dalle condivisioni di valori, saperi e esperienze possa nascere sempre qualcosa di inaspettato e pieno di energia. Darà il ritmo alla serata il sound della Rétromarching Band.” William Palamara, presidente di Diabetes Marathon.

L’esibizione di Mirko Casadei e della Rétromarching Band è stata registrata presso il suggestivo Lago di Quarto, a Sarsina, come pubblico le oche che vivono il lago e le telecamere di Stefano Marconi, Salvo Conti, Corrado Ravaioli e Daniele Bagnolini. La regia e il montaggio dell’intero concerto sono a cura di Stefano Marconi.

“Suonare come se questo fosse il concerto di una vita. Questa è l’energia che ha alimentato dei grandissimi artisti, oltre che delle persone dal cuore grande, che hanno capito fino in fondo quanta fatica chieda una vita intera passata con un compagno impegnativo come il diabete. Invitiamo il pubblico a sintonizzarsi venerdì 12 alle ore 20.30 sulle pagine Facebook e YouTube di Diabetes Marathon per una serata di solidarietà a favore dei progetti dedicati a adulti e bambini con diabete e capace di liberare le tensioni accumulate in questi mesi per trasformarle in un momento di festa.” Pierre Cignani, presidente di Diabete Romagna, l’associazione di volontariato ideatrice dell’evento.

Cliccando QUI si potrà seguire il concerto in diretta streaming alle ore 20.30 di venerdì 12 giugno

“Gli interventi sono accessibili a tutti solo con una donazione potremo costruire per adulti e bambini con diabete un mondo libero dagli ostacoli che questa malattia impone.” William Palamara, presidente Diabetes Marathon.

Ogni donazione inoltre permetterà di partecipare il 14 giugno a Diabetes Marathon Run, camminando e correndo nei luoghi più diversi, fisicamente lontani, ma tutti contemporaneamente insieme per un grande obiettivo. Per ogni iscritto è previsto un “kit” di partecipazione all’evento. https://www.diabetesmarathon.it/site/donations/iscriviti/