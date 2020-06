Mostra sul “D-DAY” al Private Banking di piazza del Popolo a Ravenna

La Cassa di Ravenna S.p.A., nell’ambito delle iniziative di valorizzazione del collezionismo privato ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo n.30, fino al 23 giugno prossimo, una mostra sul “D-DAY”.

Si tratta di un’esposizione di libri, fotografie, distintivi e militaria che richiamano il D-Day (lo sbarco degli Alleati in Normandia, avvenuto il 6 giugno 1944), proveniente dalla ampia collezione privata dell’Avvocato Paolo De Marchi, residente a Godo di Ravenna.

Nelle prime ore del 6 giugno 1944 lo sbarco ha inizio. Quel giorno oltre 12.000 sono i Caduti Alleati.

Oggi la Normandia è per migliaia di soldati la terra dove Essi riposano per sempre: 11.000 gli Americani, 60.000 gli Inglesi e Canadesi, 100.000 i Tedeschi, silenziosi testimoni dell’orrore e della follia di ogni guerra. A loro va un tributo di rispetto e di riconoscenza, per chi ha sacrificato anche per la nostra libertà la vita.

Paolo De Marchi, avvocato ed ex manager di Sip e di Telecom Italia, ha raccolto per oltre 50 anni materiale originale e repliche, libri e pubblicazioni che trattano il D-Day, visitando i luoghi storici ed i maggiori Musei dedicati, in Francia, Inghilterra e Stati Uniti.

Ha realizzato molti lavori fotografici sul tema seguendo il concetto caro al mondo anglosassone del “ora e allora”, cioè contestualizzando nei luoghi odierni ciò che lì avvenne e fu’.