Ravenna. Maltempo dalla mezzanotte di oggi, venerdì 12 giugno, per 24 ore

Dalla mezzanotte di oggi, venerdì 12 giugno, alla mezzanotte di domani, sabato 13 giugno, sarà attiva nel territorio del comune di Ravenna l’allerta meteo numero 43 per temporali, emessa dall’ Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. L’allerta è gialla.

Il Comune di Ravenna raccomanda di mettere in atto le opportune misure di autoprotezione, fra le quali, in questo caso, fissare gli oggetti sensibili agli effetti della pioggia e della grandine o suscettibili di essere danneggiati; prestare attenzione alle strade eventualmente allagate e non accedere ai sottopassi nel caso li si trovi allagati.

In seguito all “Allerta Meteo Idrogeologica-Idraulica” la Capitaneria di porto di Ravenna sensibilizza la cittadinanza al rispetto della propria Ordinanza n°02/2014, che, tra l’altro, prevede il divieto di accesso alle dighe foranee e sui moli guardiani del porto di Ravenna, in caso di condizioni metereologiche avverse.

Per quanto concerne gli eventi metereologici, nel corso della seconda parte della giornata di sabato 13 giugno si prevedono precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco che interesseranno dapprima il settore centro-occidentale, risultando più diffusi ed intensi sul crinale appenninico e sulla pianura settentrionale, per poi interessare entro il tardo pomeriggio-sera anche il restante territorio.