Ravenna. Vetro pericoloso abbandonato in via di Roma, l’allarme di una cittadina

Segnalo l’abbandono di vetro per fineste proveniente da un’abitazione che stanno ristrutturando in via di Roma. Ho chiamato i vigili, ho avvisato Hera dopo essermi quasi tagliata.

La persona che perennemente utilizza questo bidone e per le macerie e addirittura ora per i vetri come può essere redarguita? Possibile che tutto ciò venga permesso?

Grazia