Rifondazione in piazza a Ravenna “per il reddito per tutti, per la sanità e l’istruzione pubbliche”

A Ravenna ieri mattina, 13 giugno si è svolto il presidio organizzato dal circolo “Un altro mondo è possibile” della Federazione di Ravenna di Rifondazione Comunista a sostegno della campagna nazionale “per il reddito per tutte e tutti per la sanità e l’istruzione pubbliche”.

La mobilitazione, organizzata in Piazza del Popolo, ha voluto “sensibilizzare le cittadine e i cittadini sulla necessità di investire più risorse per garantire un reddito a tutte e tutti; per rilanciare la sanità e la scuola pubblica e per la creazione di

posti di lavoro nell’ottica di una non più rinviabile della riconversione ambientale dell’economia”,

Dopo l’intervento di apertura, svolto dalla segretaria del circolo Antonella Piraccini, è intervenuto il segretario regionale del Partito della Rifondazione dell’Emilia-Romagna, Stefano Lugli, che ha ribadito le posizioni del Partito e le proposte di Rifondazione per uscire dalla crisi seguita al lockdown per il Covid 19:

1. “tassare le grandi ricchezze”;

2. “rendere il fisco equo e colpire davvero l’evasione fiscale”;

3. “battersi in Europa perché la BCE emetta direttamente le grandi risorse indispensabili perché tutti i paesi europei superino la crisi senza le gravi conseguenze economiche e sociali e occupazionali subite dopo quella del 2008”.