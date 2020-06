Al via una raccolta fondi per ristrutturare il bigliodromo del Parco Teodorico a Ravenna

Ristrutturare la pista da biglie del Parco Teodorico per permettere ai bambini di giocarci in sicurezza e prendersi cura del parco come Bene Comune di tutti, sono gli obiettivi della campagna di raccolta fondi “Scendi in pista per Teodorico!”, pubblicata sulla piattaforma di crowdfunding IdeaGinger.

Durante la quarantena conseguente all’emergenza Covid-19, una delle attività di cui tutti i cittadini hanno sentito maggiormente la mancanza è stata la possibilità di uscire e godere dei parchi dell città. Per questo motivo, i volontari delle associazioni ANPI (sezione Fuschini) e Malva, in collaborazione con la Coop.San Vitale che gestisce il Bar Teodorico, hanno deciso di lanciare una campagna di raccolta fondi in modo da raggiungere il sostegno di tutti i cittadini che hanno a cuore il Parco Teodorico, che possono quindi aderire e donare la cifra che ritengono più opportuna.

Le donazioni raccolte andranno a finanziare la ristrutturazione della Pista delle Biglie che da tempo è in stato di abbandono e a oggi risulta pericolosa, oltre all’installazione di apposita cartellonistica ed eventi di animazione al Parco.

Le Associazioni ANPI e Malva hanno inoltre raccolto il supporto dell’Assessorato alla Partecipazione del Comune di Ravenna, firmando con esso un “patto di collaborazione” per i Beni Comuni con lo scopo di prendersi cura del Parco Teodorico. In questo percorso sono accompagnati da CittAttiva, il centro di cittadinanza attiva del Comune di Ravenna gestito da Villaggio Globale Coop. Sociale, che promuove il Regolamento sulla collaborazione tra cittadini e Amministrazione per la cura e la rigenerazione dei beni comuni urbani, sostenendo e formando i gruppi sottoscrittori dei patti.