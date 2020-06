Ciak non si gira. Il CinemaCity di Ravenna per ora non riapre i battenti

“Oggi potremmo riaprire ma purtroppo dobbiamo rinviare l’evento. Ad oggi non ci sono film disponibili per il nostro pubblico. Speriamo di ripartire il prima possibile.” Con questo laconico messaggio lasciato sulla pagina Facebook il CinemaCity di Ravenna fa sapere che oggi 15 giugno la multisala non riaprirà i battenti. La riapertura dunque a data da destinarsi. Per ritornare al cinema occorrerà aspettare, tenuto conto che nemmeno l’altra piccola sala, il Jolly di via Renato Serra, ha comunicato la sua prossima apertura.