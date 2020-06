Problemi sulla tratta ferroviaria Faentina, Giannelli (Forza Italia): “Continui ritardi e disservizi”

Giampaolo Giannelli, vice coordinatore provinciale di Forza Italia, segnala problemi stamani (lunedì 15 giugno 2020) sulla tratta ferroviaria Faentina per un guasto:

“E’ il 15 giugno, il giorno in cui, dopo una serie infinita di disagi, segnalati da numerosi utenti, su tutte le tratte ferroviarie, alcune in particolare (Faentina, Val di Sieve, Empolese, etc) si doveva tornare alla circolazione quasi normale, coi bus sotitutivi che tornavano nel garage; ebbene, ci viene immediatamente segnalato che i bus sostitutivi sono rientrati dentro ai garages, ma ecco che torna alla ribalta il prepotente ‘guasto temporaneo’. Questa la denuncia di Giampaolo Giannelli, vice coordinatore Provinciale di Forza Italia con delega a trasporti viabilità e infrastrutture.

Infatti, alcuni pendolari ci segnalano che: “a causa di un guasto temporaneo agli impianti ti di circolazione nella stazione di Fiesole-Caldine, i treni della linea Firenze SMN – Borgo San Lorenzo – Faenza potranno subire ritardi e variazioni.

Treno regionale 21451 (Firenze SMN – Faenza) fermo in linea in prossimità di Pian del Mugnone.

Treno 6804 (Faenza – Firenze SMN) fermo in linea tra Vaglia e Fiesole Caldine Treno regionale 21468 (Borgo San Lorenzo – Firenze Campo Marte fermo a Vaglia.

E questo ovviamente è solo l’inizio, perchè le ripercussioni si avranno su questa linea per chissà quante ore. E a far da cornice a questo, ovviamente, prosegue l’ennesimo ritardo, l’ennesima attesa, per i rimborsi degli abbonamenti regionali non goduti a causa del lockdown: Per gli abbonamenti regionali, Trenitalia ci informa che “sta lavorando per uniformare le procedure”. Trenitalia e Regione Toscana: una delle poche certezze. In negativo, purtroppo”.