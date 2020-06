Causa Covid, salta la gita scolastica: gli studenti faentini dell’Oriani fanno tour virtuale in Sicilia con Addiopizzo Travel

Era pronta per la gita scolastica, la classe 4B dell’Indirizzo Amministrazione, Finanza, Marketing dell’Istituto Tecnico ‘A. Oriani’. A causa della pandemia però tutto è saltato, tranne la voglia di partire e così il classico viaggio di istruzione si è trasformato in un’inedita avventura virtuale. Protagonisti i ragazzi e le ragazze della classe, assieme ai loro professori, ma anche l’Associazione siciliana Addiopizzo Travel, una costola del movimento anti-mafia Addiopizzo, nata nel 2009 con l’obiettivo di contribuire alla campagna di consumo critico ‘Pago chi non paga’ e mettere in collegamento turisti e operatori siciliani che non pagano il pizzo.

Addiopizzo Travel ha reagito al blocco imposto dalla pandemia, regalando agli studenti che avevano prenotato la loro gita scolastica almeno un assaggio di quell’esperienza: il racconto della Sicilia che dice no alla mafia, affidato alla testimonianza di un attivista di Addiopizzo, sotto forma di ‘virtual tour’.

Il progetto Addiopizzo Travel ha condotto alla scoperta dei luoghi e delle storie più significative della lotta antimafia, per regalare un’esperienza di vera partecipazione. Con la consapevolezza di non lasciare nemmeno un centesimo alla mafia. Ai giovani studenti faentini è stata data la possibilità di mostrare il volto più autentico e genuino della Sicilia, al di là degli stereotipi e dei luoghi comuni, con lo spirito di restituirle dignità e dare visibilità a un popolo che sta lottando per il cambiamento.

I fornitori che intervengono nei tour non pagano il pizzo. Sono i titolari di alberghi, B&B, ristoranti, aziende agricole e agenzie di trasporti che hanno fatto una scelta coraggiosa di ribellione alla mafia. Alcuni di loro lavorano su terreni confiscati ai boss di ‘Cosa nostra’. Chi viaggia con Addiopizzo Travel sceglie strutture ricettive certificate da Addiopizzo e tour al 100% pizzo-free. Sceglie di contribuire allo sviluppo di un circuito di economia pulita. Sceglie di sostenere con una donazione le realtà del volontariato impegnate in prima linea nel sociale. Sceglie di non lasciare nemmeno un centesimo alla mafia. Si dimostra così che stare dalla parte della legalità, oltre ad essere giusto da un punto di vista etico, può essere anche conveniente.

Sono state messe a punto tutte le energie, attrezzandosi con gli strumenti della didattica a distanza: internet, la webcam, una piattaforma per videoconferenze e le slide delle presentazioni.

Particolare fonte di approfondimento per gli studenti faentini sono state le condivisioni di preziosi materiali multimediali, fotografie, mappe, audio e video, in modo da consentire ai ragazzi di vedere con i propri occhi (per quanto solo su uno schermo digitale) i luoghi in cui si svolgono i tour, da Palermo a Capaci, e soprattutto di incontrare i protagonisti della Sicilia che cambia e ascoltare la loro storia: i commercianti che oggi si ribellano al pizzo, ma anche quelli che in passato hanno dato la vita per consentire questo cambiamento.

L’uso di strumenti interattivi come le chat e le word clouds ha permesso agli studenti di fare domande, commentare e partecipare attivamente alla costruzione di una conoscenza condivisa.

Gli incontri sono stati messi in atto virtualmente fra maggio e giugno. È stata un’esperienza che ha riscontrato una calorosa partecipazione e un interesse profondo da parte degli studenti, così come i loro insegnanti che si sono dati da fare in un periodo così difficile per la didattica. Per l’Oriani gli studenti di 4B sono stati accompagnati dall’insegnante di Italiano e Storia Denise Zoli.