Chiara Albertini, scrittrice cervese, riceve Menzione di Merito alla V Edizione del Premio “Salvatore Quasimodo”

Chiara Albertini, scrittrice cervese, vince un premio letterario: “Il saggio Il Medioevo in giallo nella narrativa di Ellis Peters (Kimerik, 2011) e i due romanzi Nel cuore di una donna (Il Ponte Vecchio, 2019) e Vento dall’Est (Rizzoli Youfeel, 2016) – si legge nel CV dell’autrice – ricevono Menzione di Merito alla V Edizione del Premio Internazionale “Salvatore Quasimodo”, mentre il terzo romanzo inedito arriva finalista alla IV Edizione del Premio Internazionale “Maria Cumani Quasimodo”. Il romanzo d’esordio Nel cuore di una donna e Vento dall’Est sono stati scelti dal Maestro Alessandro Quasimodo (figlio dello scrittore premio Nobel) assieme ad Aletti Editore per essere inseriti all’interno di due progetti culturali che vedranno prossimamente la luce rispettivamente nella pubblicazione cartacea di un’antologia letteraria (che rientra nelle celebrazioni dei 60 anni dall’assegnazione del premio Nobel) e in quella di un cd (intitolato “Alessandro Quasimodo legge i Narratori Italiani Contemporanei”) contenente l’interpretazione, con accompagnamento musicale, di un lungo estratto di Vento dall’Est da parte del Maestro Alessandro”.