Concorso Mad for Science 2020: incrementato il monte premi. In gara anche il Liceo Oriani di Ravenna

Mad for Science, iniziativa promossa da DiaSorin tra 1.600 Licei Scientifici italiani, con in palio premi in denaro per il rinnovamento del laboratorio di scienze (75.000 euro e 37.500 euro, rispettivamente per il primo e secondo classificato, per l’implementazione e la manutenzione quinquennale, oltre al premio speciale “Premio ambiente” pari a 12.500 euro), ha rivisto le proprie scadenze e introdotto un ulteriore nuovo premio di partecipazione per i finalisti, in seguito all’emergenza Covid-19, per favorire gli studenti ed i professori nella messa a punto dei propri progetti, apportando alcune modifiche al Bando di concorso.

Tra i 50 licei scientifici che hanno superato la prima fase di Mad for Science e concorreranno per vincere i premi messi in palio, 4 provengono dall’Emilia Romagna e tra questi vi è il Liceo Scientifico Alfredo Oriani di Ravenna.

La data di consegna della proposta progettuale di laboratorio sul tema “Mens sana in corpore sano” è stata c per consentire ai team in gara di potersi riorganizzare al meglio e procedere alla stesura del progetto.

Entro il 24 luglio 2020 saranno selezionati gli 8 licei finalisti che avranno saputo meglio interpretare la sfida di elaborare esperienze laboratoriali relative ai 3 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda ONU 2020 selezionati per questa edizione del concorso (SDG2 – Porre fine alla fame, raggiungere la sicurezza alimentare, migliorare la nutrizione e promuovere un’agricoltura sostenibile; SDG3 – Assicurare la salute e il benessere per tutti e per tutte le età; SDG6 – Garantire a tutti la disponibilità e la gestione sostenibile dell’acqua e delle strutture igienico-sanitarie).

La Challenge finale nella quale i team finalisti, composti dal docente di riferimento e da 5 studenti del liceo, si sfideranno al cospetto di una giuria di altissimo valore scientifico, avrà luogo a Torino il 14 ottobre 2020.

“In un momento così particolare per il nostro Paese, dobbiamo più che mai far sentire la voce della Scienza; il Mad for Science mira ad avvicinare i più giovani alla sua complessità e bellezza, nonché alle soluzioni che essa saprà fornire per affrontare sfide importanti, come quella che stiamo vivendo oggi”, ha commentato Carlo Rosa, CEO del Gruppo DiaSorin. “Quest’anno i licei partecipanti hanno affrontato numerose difficoltà e, tuttavia, continuano a sognare la vittoria per veder realizzato il loro progetto laboratoriale. Questa ambizione e questi sogni meritano di essere sostenuti in un momento storico così particolare. Per questo abbiamo introdotto un premio finalisti di 10.000 euro per le scuole che si classificheranno tra il quarto e l’ottavo posto durante la Challenge, a testimonianza dell’impegno concreto di DiaSorin nel promuovere la cultura scientifica ed ispirare i giovani talenti”.

DiaSorin, società multinazionale italiana, è leader globale nel campo della Diagnostica in Vitro (IVD). Per oltre 50 anni l’azienda ha sviluppato, prodotto e commercializzato kit di reagenti per la IVD in tutto il mondo. Il Gruppo è presente nei 5 continenti con 26 società, 4 succursali estere, 5 siti produttivi e 5 centri di ricerca dislocati nel mondo. Attraverso costanti investimenti in ricerca e sviluppo e attraverso le proprie capacità distintive nel campo diagnostico, DiaSorin offre oggi il più ampio menù di test di specialità nel mercato dell’immunodiagnostica e nuovi test di diagnostica molecolare che identificano il Gruppo DiaSorin come “lo Specialista della Diagnostica”.